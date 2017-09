Josep Borrell califica la convocatoria del referéndum de "golpe de Estado"

El expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell ha dicho hoy que la situación en Cataluña originada por la convocatoria del 1-O por parte de la Generalitat es "un golpe de Estado", ya que "trata de imponer una legalidad aboliendo la anterior por medios no legales".

En declaraciones a RNE-Ràdio4, Borrell ha denunciado "la tarea de propaganda y mala información" que, a su parecer, el Govern ha llevado a cabo "durante varios años sin que nadie se oponga", y ha criticado al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, por "las falsedades que ha contado en los medios de comunicación".

También ha considerado que el "objetivo" del gobierno catalán estos días es "crispar y aumentar la tensión" y ha declarado que el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, "no es un instrumento para la democracia, sino para la creación de tensión".

Borrell ha insistido en que la consulta convocada para el 1-O "viola abiertamente el Estatuto de Autonomía de Cataluña" y se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que "a centenares de personas les de igual que sea ilegal".

Aún así, el expresidente del Parlamento Europeo ha recordado que, según la últimas elecciones en Cataluña, "la realidad es que un 48 % de los catalanes quiere la independencia", lo que, ha apuntado, indica que "la sociedad catalana está profundamente dividida y enfrentada".

Borrell no ha descartado que se deba buscar un procedimiento "para que los catalanes se expresen", pero, ha afirmado, "se ha de buscar a través del diálogo", tras lo que ha dicho que "lo normal" después del 1-O es que Carles Puigdemont convoque otras elecciones legislativas.

En la misma línea, ha añadido que una declaración unilateral de independencia "no es posible", pero que "las cosas no se pueden dejar como están" ya que aunque "el referéndum es un hecho ilegal que no puede llevarse a cabo, habrá mucha gente que quiera participar".