Josep Borrell: "Hasta el 1 de octubre solo hay tiempo para cumplir la ley"

El exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha afirmado hoy sobre la crisis en Cataluña que no hay tiempo para "soluciones milagrosas" antes del 1 de octubre y ha añadido que solo lo hay para "exigir el cumplimiento de la ley, que no es poco".

A partir del 2 de octubre, Borrell, consciente de que el conflicto en Cataluña no va a acabar ahí, ha indicado que habrá que hacer "lo que no se ha hecho hasta ahora", es decir, iniciar "un proceso de diálogo y negociación", que, a su juicio, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy no ha sabido llevar a cabo, en parte porque "no ha tenido interlocutores del otro lado", ha dicho.

"Esperamos que el conflicto no se agrave y degenere en violencia. Después la solución tendrá que venir de la única manera posible, que es sentándose a hablar", ha precisado.

Borrell ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en la presentación de su libro 'Escucha, Cataluña. Escucha, España' en la sede del partido socialista, a la que ha asistido junto a la candidata a dirigir el PSOE en Aragón en las primarias, la exconcejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Dueso.

A este libro se ha remitido para explicar una solución difícil a un problema tan complejo como el de Cataluña y que, según ha dicho, preocupa mucho a las autoridades europeas, como ha podido constatar en sus recientes viajes a Londres y Bruselas.

"Las autoridades europeas y nacionales con las que he tenido ocasión de hablar están preocupadas, porque es una crisis institucional que no sólo afecta a España sino también a Europa", ha apuntado.

Sería la primera vez, ha asegurado, que en Europa se cambian las fronteras de una manera no acorde a derecho tras el fin de la II Guerra Mundial, pero "eso no va a ocurrir", ha manifestado.

A este respecto, ha agregado que la tensión en Cataluña preocupa también porque hay muchos países en Europa que tienen problemas territoriales "parecidos", pero en ninguno de ellos, ha reiterado, un gobierno regional ha decidido saltarse "a la torera" la legislación.

"No ha ocurrido esto en ninguna parte", ha afirmado Borrell, quien ha añadido que esto es lo que se debería explicar "una y otra vez" a la ciudadanía catalana, porque, a su juicio, "ningún país va a reconocer una declaración unilateral al margen de la Constitución, en un país democrático.