Julio Anguita: "El Gobierno de España tiene que prometer un referéndum vinculante al pueblo catalán"

Los pueblos tienen que ser consultados. El Gobierno de España debe prometer un referéndum y, a partir de ahí, la Generalitat debe detener el procés para pactar los términos de la consulta. Esta es la propuesta de Julio Anguita, ex coordinador de IU y miembro del Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM).

En una conversación con dos compañeros del FCSM, Anguita expone su posición a dos días del 1-O: "Es muy importante señalar que la inmensa mayoría de los españoles y catalanes son víctimas de este conflicto. Están padeciendo una extraordinaria falta de memoria: se ha tapado a los ladrones de una parte y a los ladrones de otra –Gürtel, Púnica, destrucción de pruebas, el 3%, los chanchullos de los Pujol–. Los delincuentes están de enhorabuna porque se están olvidando sus fechorías. No se habla de la falta de perspectiva de la juventud; de las pensiones y jubilaciones que pierden poder adquisitivo; de las familias cada vez más cercanas al umbral de pobreza... Hay una desmemoria extraordinaria que afecta a una mayoría de la población".

¿Qué opina Anguita de las arengas a la Guardia Civil que marcha a Catalunya al grito de "a por ellos"? "Son víctimas que se envuelven en la bandera. Por un lado, los catalanes que están en situación de penuria y que se envuelven en la senyera creyendo que es cosa de bandera y no de clase dirigente, porque el PP siempre ha pactado con los nacionalistas de Catalunya. Por otro lado, esas personas que despiden a la Guardia Civil, ¿no se dan cuenta de que hay catalanes que no están de acuerdo con el proceso independentista? Y están dirigiéndose a la Guardia Civil, que va a cumplir una orden del Gobierno. El mismo Gobierno que en el día de mañana les va a pedir que les reprima, los mismos que los que han golpeado a las mareas blancas y de la enseñanza. Y, sobre todo, el odio. Eso no se puede permitir".

El ex coordinador de IU insiste en "los desmemoriados" de los procesos históricos: "En mis diez años de diputado he visto la cantidad de pactos del PP y el PSOE con CiU. El aliado natural de Felipe González y de José María Aznar fue Jordi Pujol. González fue presidente por el voto de Pujol; y Aznar, también. ¿Se ha olvidado? ¿Se ha olvidado que los catalanes han tenido una sobredimensión a la hora de tener los escaños? Fuerzas como IU teniendo más votos han tenido a veces menos escaños que los nacionalistas catalantes. España está sufriendo una grave falta de memoria, y les hace ser víctimas y aplaudir a quien luego les va a castigar".

¿Quiénes son los responsables para Julio Anguita? "En principio, el PP. El PP en su lucha contra José Luis Rodríguez Zapatero llegó a pedir un referéndum. Y el PP, cuando los catalanes votaron su Estatut, fueron al Constitucional. Han ido provocando, con una visión de la historia de España que no se compadece con la realidad. Bastaría que cogieran los libros, y leyeran sobre 1640 y 1714. Y los otros, cuando plantean que España les roba.... No, os roba la famlia Pujol y los del 3%".

¿Cómo ve el trámite parlamentario del referéndum? "Desde una legitimidad como pedir un referéndum, han hecho una chapuza en ese Parlament. Ese referéndum no tenía ninguna garantía". Y añade: "Los referéndums son propios de las dictaduras, dicen los otros; pero no sean ustedes tahúres del lenguaje, en las dictaduras no se permitían campañas. Ustedes han violado la Constitución permanentemente y la cambian con el 135, los autores de la ley mordaza, los que permiten que los agentes no se identifiquen. No tienen ninguna autoridad moral para hablar de esto y están lanzando una serie de confusiones mentales".

¿Qué opina de los dirigentes del pocés? "Hay quienes están en los tribunales, amenazados, y ven que una manera de salir airosos es liarse a la bandera. Cuando el Fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo llevó las pruebas de Banca Catalana, Felipe González impidió que la justicia actuase contra Pujol. Ese lenguaje radical de Mas y Puigdemont oculta su falta de política para acabar con las diferencias sociales que hay en Catalunya. Los han llevado al paroxismo de creer que por que se consiga la independencia se van a resolver los problemas sociales. Los que gobiernan, salvo la CUP, son representantes de la burguesía catalana que siempre ha pactado con la burguería castellana".

¿Cree que el procés en estos momentos no ha seducido también a las capas populares que reclaman otras soberanías, como la alimentaria, la económica, la energética? "Han puesto en marcha una operación que ha despertado ilusiones. Y la gente se lo ha creído y está generando un problema. Yo creo que cuando pase el 1-O, JxSí puede romperse y cortar con la CUP. Y van a negociar la burguesía catalana y la castellana que le den el cupo catalán y los compren durante un tiempo. Y esa ilusión peligrosa para el Gobierno y el Govern que venía con reinvindicaciones sociales verá cómo las aguas a su cauce. Y la gente aprenderá de qué va esta cosa".

¿Cuál es su propuesta en este momento? "Los pueblos tienen que ser consultados, esto es una ley de la democracia y no valen excusas. El pueblo catalán es una nación. Si aquí se quiere acabar durante un largo tiempo con el problema, el Gobierno de España tiene que prometer un referéndum vinculante, e inmediatamente el Gobierno de la Generalitat debe parar ese proceso y sentarse a discutir cuándo, cómo se va a hacer, con qué plazos... A fin de que los ánimos se serenen. Y, entonces, se consulta a la gente en una campaña con información, sin crispación. El principio de que el pueblo tiene que ser consultado no se puede obviar en absoluto. Y tiene derecho a opinar.

¿Y si otros lo piden en el Estado? "Si otros pueblos lo piden, se hace también. Cuando un Gobierno es fuerte y sabe que hace una política justa, no tiene miedo a ningún referéndum. Pero sabe que con su política económica y social pueden provocar una especie de reivindicación que disfrazada de nacionalismo busque la secesión. Pero imaginemos que la Constitución lo impide [el referéndum en Catalunya], que creo que no; pues ustedes, PP y PSOE, que pactaron un cambio constitucional en 11-12 días [para reformar el artículo 135], lo hacen. Esta es una propuesta, y va a ser atacada porque en estos momentos no hay síntomas de racionalidad y los oídos se van a cerrar. Estas propuestas están para pasado mañana: el pueblo tiene que ser consultado, los otros tienen que parar el procés, y ahí, a discutir los mecanismos para esa consulta".