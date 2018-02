Juncker pidió a Belgrado esfuerzos para un acuerdo vinculante con Kosovo

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidió hoy en Belgrado a las autoridades de Serbia esforzarse para lograr un acuerdo jurídicamente vinculante con su antigua provincia de Kosovo, para poder entrar en la UE.

"Queremos que se normalicen las relaciones de Belgrado y Pristina en el marco de un acuerdo jurídicamente vinculante. No nos compete a nosotros decir cuáles serán las condiciones ni el carácter de ese acuerdo. Belgrado y Pristina deben determinarlo", declaró Juncker.

La antigua provincia serbia de Kosovo, poblada por una gran mayoría de albaneses, proclamó en febrero de 2008 su independencia, que Serbia no reconoce.

Ambos países, no obstante, negocian mejorar sus relaciones, bajo auspicio de la Unión Europea, que lo exige como condición crucial para su entrada en el club comunitario.

En una rueda de prensa tras reunirse con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, el dirigente de la Comisión subrayó también que la UE no puede admitir a países que no hayan solucionado sus litigios territoriales ni puede importar litigios bilaterales.

"Es importante que sean solucionados antes del acceso a la UE, porque deseamos ofrecer estabilidad a los países de los Balcanes, y no importar la inestabilidad", dijo Juncker.

El presidente de la Comisión Europea visitó hoy Belgrado en el marco de una gira por los Balcanes, después de que la UE presentara hace tres semanas una nueva estrategia que reafirma la perspectiva de integración de los países balcánicos.

La estrategia menciona el año 2025 como una posibilidad para una eventual nueva ampliación y el ingreso de Serbia y Montenegro.

Juncker aseguró hoy que los Balcanes Occidentales son "una prioridad" para la Unión y que los países de la región "deben ser parte de la UE, que sin ellos no es completa".

Indicó que Serbia es uno de los países que más progresos ha dado en la vía hacia la UE, pero advirtió de que el año 2025 "no es ninguna promesa, es una posibilidad y un aliciente" para continuar con las reformas en el imperio del derecho y otras esferas.

Vucic, por su parte, dijo con respecto a Kosovo que "es importante tratar de encontrar un compromiso con los albaneses y solucionar históricamente esa relación de una forma diferente, no con guerras y conflictos (...), y lograr la amistad entre los dos pueblos más numerosos de los Balcanes".

"Debemos encontrar una solución con la que tanto Belgrado como Pristina algo perderían, ambos estarían un poco descontentos o muy descontentos, pero eso significaría que todos hemos ganado", dijo.

"Pero si alguien cree que es suficiente que una parte esté contenta y que la otra lo pierda todo, (...) eso no es posible. No será posible convencer a los ciudadanos de Serbia que acepten darlo todo y no obtener nada", concluyó Vucic.

Después de estar ayer en Albania y Macedonia, el presidente de la Comisión Europea sigue mañana su gira balcánica con una visita a Montenegro, mientras que el miércoles viajará a Bosnia y Kosovo.