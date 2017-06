Lastra: Será una constante para el PSOE no reunirnos con ministros reprobados

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha advertido al Gobierno de que, igual que hoy la dirección socialista ha rechazado reunirse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por estar reprobado en el parlamento, esa va a "ser la constante", a fin de que Rajoy "tome medidas".

Los portavoces parlamentarios de Economía y Hacienda del PSOE, Pedro Saura y Javier Lasarte se reúnen hoy con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, para hablar del techo de gasto de 2018, tras vetar la dirección del PSOE a Montoro, que era quién les había convocado.

"La reprobación tiene consecuencias políticas, no nos hemos reunido con él para hablar del objetivo de déficit y va a ser la constante", ha advertido Lastra.

En declaraciones en Ferraz, la 'número dos' del PSOE ha hecho hincapié en que "lo que no puede ser es que haya dos ministros reprobados por el Congreso de los Diputados (Cristóbal Montoro y Rafael Catalá) y el presidente del Gobierno no tome medidas" y ha insistido en que "si el ministro Montoro no dimite, el presidente debería de cesarlo".

Tras recordar que el próximo lunes la ejecutiva federal decidirá el voto del grupo socialista, previsiblemente en contra, a los objetivos de déficit y el techo de gasto, Lastra ha señalado que "el Gobierno no se lo está "poniendo nada fácil para apoyarlo".

Se ha referido también a la abstención de los socialistas ayer en el Congreso al Tratado de Libre Comercio de la UE con Canadá como algo "normal" dentro del "debate que ha habido en toda la socialdemocracia europea" sobre este tratado.

Ha recordado que a los socialistas españoles el CETA les suscitaba "muchas dudas en cuanto a derechos de los trabajadores, medioambientales y soberanía nacional" y ha destacado que "incluso los socialistas canadienses votaron en contra en el Congreso de Canadá".