Líder de Podemos Galicia apoya a Iglesias y aboga por "frenar" la "necesidad de dar la opinión" de miembros del partido

La secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, ha dado su apoyo al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha defendido que todos los miembros de Podemos deben "intentar frenar" su necesidad de "dar la opinión" a través de las redes sociales porque, a su juicio, "daña al proyecto".

"Tenemos que intentar frenar nuestra necesidad de dar la opinión", ha incidido en declaraciones a los periodistas este jueves en Santiago.

Así se ha manifestado sobre el vídeo que el pasado miércoles colgó en redes sociales Iglesias en el que pedía perdón por los últimos enfrentamientos entre los denominados 'errejonistas' y 'pablistas'.

En opinión de la líder del partido morado en Galicia, aunque el sector de Podemos que "quiera contestar" tenga "toda la razón", hacerlo a través de redes sociales "daña al proyecto" y causa "desilusión" entre los votantes.

"No deben usarse los medios y redes sociales de la manera que se estaban usando", ha matizado Santos, para luego añadir que "hay miembros de la organización que los usan de manera" que ella no comparte.

No obstante, ha defendido la opinión de Iglesias en el citado vídeo, una postura que, según Santos, concuerda con la suya propia. "Antes de su vídeo, yo ya me adelanté en la misma línea y comentaba exactamente lo mismo. Es cierto que no debemos focalizar el debate en la interna y en las discrepancias que podamos tener", ha trasladado.

"No dejan de ser cosas menores que no deben centrar el debate. Pedimos sosiego a las personas que están detrás de las figuras. Quisimos proteger a nuestro secretario general de un ataque, no de Íñigo (Errejón), sino de personas que podían estar en su entorno. Pero la respuesta no puede verse cara afuera como que estábamos también atacando al secretario político sino que queríamos proteger a ambos, ha indicado Santos.

En cualquier caso, ha indicado que "a Podemos Galicia no afecta en absoluto lo que está pasando" en el partido a nivel estatal, porque están "dedicados" en la "actividad parlamentaria apoyando al grupo de En Marea y trabajando en las distintas estructuras de la organización".

"INAPROPIADA" LAS FORMAS DE EXPRESAR DISCREPANCIAS EN GALICIA

En el caso de los críticos con su gestión al frente de la formación morada en Galicia, Santos ha calificado de "totalmente inapropiada" la manera de "expresar las discrepancias" a lo largo de las últimas semanas ya que cree que esa forma de hacerlo "daña al proyecto".

Así ha invitado a los críticos a que "trabajen" junto a la Ejecutiva que ella misma dirige "de manera constructiva". "En esa línea tendrán abiertas las puertas de Podemos Galicia", ha apostillado.

En relación a ello, ha señalado que debe respetarse "la organicidad" del partido en Galicia, ya que es "lo que eligieron los inscritos" para luego negar que la diputada de En Marea en el Congreso Ángela Rodríguez haya solicitado formalmente cambios en la cúpula de la formación morada.

"A mí no me consta [...]. Si (Rodríguez) pide cambios, preferiría que me los dijese a mí personalmente, que participara activamente para poder opinar con principio de causa porque muchas personas de las que salen a la palestra no participan", ha trasladado.

Asimismo, ha negado las acusaciones de un sector de Podemos Galicia que acusa a Santos de no dejar participar en la toma de decisiones a los miembros críticos con su gestión. "Yo puedo decir que cuando estuve en desacuerdo dimití y me dediqué a trabajar en silencio y con otros espacios para construir un país mejor", ha añadido.