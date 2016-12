Mariano Rajoy: "Mi voluntad es que esta legislatura dure cuatro años"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este viernes balance del año, tras el último Consejo de Ministros. ha comenzado la rueda de prensa celebrando el acuerdo sobre el salario mínimo al que se ha llegado con el PSOE, y ha hecho guiños constantes a este partido y a Ciudadanos: "2017 nos ofrece metas ambiciosas que podemos conseguir juntos".

Rajoy ha hecho varias llamadas al diálogo y ha dejado claro que quiere que esta sea una legislatura larga. "Mi voluntad es que esta legislatura dure cuatro años", ha dicho cuando le han preguntado sobre sus previsiones, y sobre si el debate del liderazgo en el PSOE puede influir en la convocatoria de nuevas elecciones.

"No tiene ningún sentido que yo empece a hacer elucubraciones", ha dicho el presidente del Gobierno, que por dos ocasiones resaltado que la subida del salario mínimo se ha llevado a cabo con la colaboración del PSOE.

En su balance del año, Rajoy ha celebrado que los españoles hayan "huido del fanatismo y la radicalidad" dando la victoria al PP en las elecciones del pasado junio. Una victoria sin mayoría absoluta que obligó a "dialogar y pactar", y tras la que se superó "el bloqueo político" gracias a "la responsabilidad de otros grupos políticos a la hora de evitar el grave quebranto de unas nuevas elecciones".

"Si todos somos capaces de mantener esa actitud responsable y constructiva, podemos garantizar un futuro de prosperidad que será mérito de todos", ha dicho Rajoy en uno de sus numerosos guiños a los partidos que le permitieron repetir como jefe del Ejecutivo.

Sobre la negociación de los presupuestos para 2017, Rajoy ha destacado el acuerdo al que se ha llegado con Ciudadanos sobre el techo de gasto, y ha añadido que continúan las conversaciones con este partido para garantizar su apoyo a las cuentas del Estado.

Con el PSOE, y con el resto de partidos, "sería muy importante tener un acuerdo pronto", ha afirmado. Rajoy no ha querido decir qué hará si no consigue los apoyos para los presupuestos, si esto provocará la convocatoria de nuevos comicios. Si eso ocurre, "habrá que dar una respuesta".

"Nuestro socio preferente es Ciudadanos"

En la última pregunta a la que ha contestado, Rajoy ha dejado claro que su "socio preferente" para las negociaciones es Ciudadanos. "Es con quien hemos firmado un acuerdo, quien nos apoyó en la investidura", ha añadido. Eso sí, ha dejado claro que el Gobierno hablará con el PSOE "de los grandes temas que son importantes para el futuro de la nación", como el futuro de las pensiones.

Rajoy ha insistido en que no quiere adelantar las elecciones porque "las reglas del juego son cada cuatro años", y ha hecho constantes llamamientos al diálogo. Con esa actitud irá a la Conferencia de Presidentes, que se celebrará el próximo 17 de enero, ha anunciado.

"Espero que esa voluntad de diálogo sea recíproca, y que podamos abrir un diálogo constructivo que se traslade en mejorar para los ciudadanos". Entre los temas a tratar, un nuevo sistema de financiación autonómico o la "elaboración de un modelo educativo pactado", ha dicho Rajoy.

Durante la rueda de prensa, ha extendido esa oferta de diálogo a Cataluña -"ofrezco hablar y dialogar"-, pero se ha mantenido firme en la defensa de las posiciones del Gobierno sobre el proceso soberanista. "No se deben dar más pasos en la dirección contraria a lo que marca el sentido común", ha afirmado.

"No se puede celebrar un referéndum", ha insistido, al tiempo que ha rechazado que la solución pase por una reforma de la Constitución: "No va a resolver el problema, de lo que se trata es de construir, ser positivos. No vamos a aceptar la liquidación de la soberanía nacional, de nuestra historia".