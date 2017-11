Montilla: "Puigdemont tendría que estar aquí dando la cara"

El expresidente de la Generalitat José Montilla (PSC) ha manifestado hoy que el expresidente catalán Carles Puigdemont "tendría que estar aquí dando la cara" y le ha inquirido: "Basta ya de las astucias que nos han llevado hasta aquí".

Montilla, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha afirmado que espera que la justicia, como poder del Estado, se ejerza con "prudencia", aunque ha advertido de que "no hay nadie que esté por encima de las leyes".

El expresidente de la Generalitat los que fueron sus consellers, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros la Mesa de la Cámara estaban citados hoy en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para declarar como imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación.

Montila ha considerado que la petición de la Fiscalía no se cumplirá al cien por cien, aunque "gestos" como la "huida" de Puigdemont a Bruselas o el artículo del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ayer en el New York Times, "no ayudan".

"Basta ya de las astucias que nos han llevado hasta aquí", ha advertido Montilla, que ha añadido que "los que están convirtiendo a este país en un país que no es normal tendrían que explicarlo. Han engañado a la gente y han de dar la cara", ha aseverado, arremetiendo contra Puigdemont al reiterar que "tendría que estar aquí, dando la cara".

Ha lamentado que aún sabiendo que la independencia no se podía declarar siguieran "engañando a la gente" y ha recordado que las instituciones catalanas no son de Junqueras ni de Puigdemont, sino de la sociedad catalana, por lo que "con estas actitudes no están a la altura".

"Todos los estados tienen artículos parecidos al 155 y ante un riesgo de secesión cualquier país hubiera actuado igual y eso lo demuestra que nadie lo ha reconocido", ha señalado Montilla, que ha calificado el proceso de independencia de una "farsa". "No hay derecho a lo que han hecho. Han jugado con este país".