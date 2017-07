Moratinos dice que el PSOE tiene que buscar su "propia realidad", pero sin tener "complejo" con Podemos

A su modo de ver, el PSOE, "como toda la socialdemocracia europea" tiene que reflexionar sobre cómo afrontar los retos del siglo XXI, pero no porque Podemos pueda quitarle "un espacio de gobierno" sino porque la socialdemocracia "tiene que cambiar" y ese cambio no es "ni la nostalgia del pasado ni irse a un neoliberalismo que no tiene sentido".

Para Moratinos, no hay un PSOE "ni antiguo ni nuevo", sino "un PSOE" que tiene que centrarse en su tarea sin "caer en sentimientos de acercarse a unos u otros partidos olvidándose de cuál es su propia autenticidad".

El que fuera ministro de Exteriores con José Luis Rodríguez Zapatero se ha expresado así en declaraciones a los periodistas antes de participar en el curso "Palestina, medio siglo de ocupación, una aproximación legal, política y humana" organizado en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, que se celebran en El Escorial.