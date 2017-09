Otegi dice que ahora en Batasuna se reconoce que es "más eficaz" la vía pacífica y que Cataluña es la muestra

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha recordado que el PNV "ha pasado de la nación foral de hace unas semanas y unos meses a un Estado de horizonte confederal" para resituarse tras la situación catalana.

El representante de EH Bildu también se ha referido a la Ley de Claridad de Canadá que propone Elkarrekin Podemos, para decir que ésta se produjo después de que hubiera dos refrendos en Quebec, y ha recordado que fue criticada por los independentistas quebecois.

"Me parece que lo que hace falta es una Ley de Claridad aquí, pero para que la gente se aclare, porque hay agentes que están muy perdidos. Esto es muy sencillo, uno está con el derecho de autodeterminación o no, y uno está a favor de un Estado independiente, de un Estado confederal o federal o de lo que quiera", ha explicado, para señalar que la propuesta de nuevo estatus de Elkarrekin Podemos "no se sostiene".

Por ello, ha llamado a "ser rigurosos a la hora de hacer los planteamientos". "Y nosotros decimos, señores, éste es el Estado que tenemos, lo estamos comprobando en Cataluña. No hay margen de maniobra ni para la democratización. Vamos a sentarnos en una mesa, vamos a hablar en serio y vamos a habilitar cuál podría ser una hoja de ruta también para nuestro país", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha afirmado que, "ahora mismo, por responsabilidad con el país, por responsabilidad con Cataluña", hay que "aparcar todas las diferencias y estar juntos en la manifestación de mañana" en Bilbao a favor del referéndum catalán.

"A mí me parece bien que esté el resto de agentes políticos, sociales y sindicales en esa manifestación porque, por encima de nuestras diferencias, hay que actuar con responsabilidad. Y me parece que la responsabilidad es salir mañana a las calles de Bilbao a decir que estamos en Cataluña, que estamos con el referéndum, con sus instituciones y con su pueblo", ha subrayado.

A su juicio, "hay bienes que están por encima" de las diferencias entre partidos. "Estar mañana con Cataluña en Bilbao es un ejercicio de auténtica responsabilidad. Por eso, yo llamo a toda la gente a estar mañana allí porque no nos jugamos poco en lo que vaya a suceder mañana en Cataluña", ha asegurado.

"MOVILIZACIÓN DESOBEDIENTE"

Otegi ha señalado que en Cataluña existe "la mayor movilización desobediente que se está produciendo en Europa Occidental en las últimas décadas". "Nos está enseñando un camino y ese camino es posible, a pesar de que muchos aquí llevan décadas diciendo que no es posible", ha indicado.

Por ello, ha manifestado que "el nuevo modelo de relación (con el Estado) tiene que ser de igual a igual". "Y, para nosotros, de igual a igual es de plena soberanía a plena soberanía y, a partir de ahí, empezamos a hablar", ha añadido.

El portavoz de EH Bildu ha admitido que en la izquierda soberanista "no es solo una única persona" la que habla de lo conseguido en Cataluña mediante movilizaciones pacíficas, mientras que en Euskadi se ha apoyado una estrategia "político-militar", en referencia al terrorismo de ETA.

"Me parece que eso es algo muy a tener en cuenta y creo que Cataluña está haciendo una gran contribución en ese sentido, y es que la estrategia que algunos planteamos tendría que variar y construir otro tipo de estrategia más eficaz, desde posiciones democráticas y pacíficas, está demostrando que es más eficaz que otro tipo de estrategias, al menos en este contexto histórico", ha subrayado.

Por ello, considera que "Cataluña está dando una gran lección en ese sentido, y es una reflexión que tiene que estar en el debate político". "Una de las grandes conclusiones que habrá que extraer del proceso catalán es que, si tu tienes un país organizado, en marcha, de manera pacífica y democrática, es muy difícil para el Estado que tienes enfrente parar eso", ha indicado.

Arnaldo Otegi ha señalado que "es una maldad del PNV" que diga que en Cataluña "nadie se quiere sacar una foto con EH Bildu". "Nosotros somos responsables y no alardeamos de las fotos que sacamos o dejamos de sacar en Cataluña porque, probablemente, los sectores unionistas utilizan esas fotos para atacar el proceso de Cataluña", ha apuntado.

No obstante, ha recordado que mañana se manifestarán con los jeltzales y no se va a "meter en exceso" con el PNV. "En Cataluña todo el mundo sabe muy bien dónde está EH Bildu y la izquierda soberanista, y dónde está el PNV. Y ahí me voy a quedar", ha remarcado.

"LA BATALLA GANADA EN CATALUÑA"

Arnaldo Otegi ha indicado que "el Estado español está acelerando y no tiene escenario de salida, y Cataluña está ganando importantísimas batallas". "La de la imagen la tiene ganada, la de la comunicación la tiene ganada, y ahora solo le hace falta hacer el referéndum, si es posible, el domingo, y ganar ese referéndum a favor de la República o que la gente decida seguir manteniéndose en España", ha señalado.

No obstante, ha apuntado que, "con la actitud que está teniendo el Gobierno español, poco está seduciendo a los catalanes para quedarse en este Estado".

Tras rechazar que haya "margen para la democratización" del Estado, ha señalado que no es posible pactar un referéndum con el PP y PSOE, y ha preguntado si hay que esperar "a que Podemos sea mayoría absoluta en el Estado". "Cataluña entiende bien este mensaje", ha añadido.