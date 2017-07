El PNV dice que el comportamiento del PP en los homenajes a Miguel Ángel Blanco "no ha sido nada bueno"

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Bildarratz ha señalado que en el tema de las víctimas es necesario lograr "cierta unanimidad", para lo que se requiere "una actitud positiva" de la que tiene "dudas" tras lo ocurrido "ayer en el Senado y anteayer en el Congreso", en referencia a la imposibilidad de aprobar las declaraciones institucionales sobre Miguel Ángel Blanco.

En este sentido, el senador jeltzale ha indicado que no le pareció que el PP quisiera un acuerdo en torno a dicha declaración institucional, y que, "si su voluntad era llegar a un acuerdo, lo gestionó muy mal".

"INEXPLICABLE"

Así, ha considerado que es "inexplicable" que al PNV se le entregara el texto de la declaración "media hora antes" del comienzo del pleno de la Cámara Alta, "y que además fuera el mismo texto que el día anterior no fue aprobado" en el Congreso de los Diputados.

En su opinión, "eso ya demuestra una voluntad por parte del PP, ya que presentas en el Senado un texto que no ha sido aprobado en el Congreso media hora antes de que comience el pleno, con todas las dificultades que ello conlleva. Además, ha lamentado que no recibió respuesta al texto alternativo que él mismo presentó al PP para poder ser aprobado.

"Los que no merecen nada de esto son el pueblo de Ermua y la familia de Miguel Ángel Blanco. Todos sufrimos muchísimo hace 20 años. El pueblo salió a la calle, y la imagen que estamos dando 20 años después no es nada buena, aunque también hay que decir que no todos hemos tenido la misma responsabilidad en esa imagen, ya que el comportamiento del PP en este caso no ha sido nada bueno", ha reiterado.

Además, ha asegurado que, "si de verdad queremos cuidar a las víctimas", las fuerzas políticas no pueden seguir dando "esta imagen" y deben gestionar la cuestión de las víctimas "de otra manera", ya que, según ha dicho, "seguirá habiendo situaciones como ésta y todos los partidos tenemos una obligación, que es aproximarnos al acuerdo, sabiendo que ETA está a punto de desaparecer y que la situación actual no es la de hace 20 años y que debemos diseñar un futuro entre todos".