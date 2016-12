El PP dice que pactó con el PSOE el bono social eléctrico porque C's no fue "leal" y les "marginó" en una moción

El portavoz parlamentario 'popular', Rafael Hernando, ha admitido este martes que el Gobierno pactó inicialmente con el PSOE, y no con Ciudadanos, la reforma para combatir la pobreza energética porque los 'naranjas' "marginaron" al PP en una moción sobre política energética la noche anterior.

"Si la gente no es leal con uno, uno entiende que se siente desvinculado de determinadas cosas y busca otros acuerdos", ha alegado Hernando, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Así, ha defendido que Ciudadanos "no puede sentirse en absoluto marginado" por el hecho de que el Gobierno pactase con el PSOE.

"Nos dejó solos en la votación en el pleno del día anterior", ha añadido. Hernando ha afeado especialmente a Ciudadanos que el martes pasado, pactasen su moción sobre transición energética con Podemos, PSOE y PNV, "una moción que rompía el acuerdo" de investidura que habían firmado con el PP.

También ha afirmado que "dentro de Ciudadanos hay personas con las que es más fácil acordar y otras con las que es más complejo".

De este modo, ha afirmado que, si Ciudadanos tiene un "disgusto" por su relación con el Gobierno, "también lo tiene el PP", y en este caso fue ese, que se vio "aislado" por sus socios. "El que se tiene que sentir peor soy yo, el que ve como una persona, en este caso Ciudadanos, decidió iniciar un camino que se alejaba del acuerdo alcanzado", ha añadido.

Además, Hernando ha recordado que Ciudadanos no quiso apoyar el techo de gasto porque no estaban de acuerdo con los nuevos impuestos, aunque, tal como será "una constante en esta legislatura", no bastaba para aprobarlo. Finalmente el Gobierno sacó adelante la senda de déficit con apoyo del PSOE.

Para Hernando, también está claro que "Ciudadanos a veces se ha abstenido y ha buscado posiciones más cómodas".

PODEMOS Y LAS PANCARTAS

El portavoz ha alegado que el ministro intentó acordar tanto con Ciudadanos como con Podemos la reforma para no cortar el suministro eléctrico a los consumidores vulnerables, pero ha añadido que con Podemos es "muy difícil pactar nada" porque sus propuestas son "pancartas" y éste es "un tema complejo técnicamente".

En cuanto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha dicho que se contactará con Ciudadanos y con Coalición Canaria (CC) cuando los Ministerios terminen de elaborar las dotaciones que van a necesitar y que lo intentará "con todos": PSOE, Ciudadanos, CC, PNV y PDECat.

También, ha dicho, quieren hablar con Podemos "algunas cuestiones", pero, a su juicio, es "una formación novedosa que no tiene las ideas muy claras y a veces es ciertamente desconcertante" y "cambian mucho de opinión.

Con todo, Hernando ha restado importancia a las derrotas parlamentarias del PP en el nuevo escenario, afirmando que los martes, que es el día que se adoptan "posiciones políticas", es un día "más negativo", pero "los jueves que es cuando se legisla las cosas van mejor".