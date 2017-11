PP aboga por conformar un gobierno de "fuerzas constitucionalistas" en Cataluña que obligue a posicionarse a Podemos

El portavoz del Partido Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha apostado por conformar un gobierno de "fuerzas constitucionalistas" en Cataluña que obligaría además a posicionarse a Podemos.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Barreiro se ha referido también a la decisión de la justicia belga de dejar en libertad a los cinco exmiembros del Gobierno catalán, incluido el expresident Carles Puigdemont, con la condición de no abandonar el país, comparecer cada vez que sean llamados y comunicar una residencia fija.

Tras recordar que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tomó la decisión de encarcelar a ocho exconsejeros catalanes, postura que el PP "respeta", Barreiro ha advertido de que la decisión asumida por la justicia belga no supone que sea "más o menos independiente" que la española.

"Se ha tomado declaración a Puigdemont y cuatro consejeros y se les ha impuestos condicionantes vinculados a posibles comparecencias. Cabe deducir que la justicia belga ha apreciado indicios delictivos en ese comportamiento", ha afirmado.

En este contexto, el representante popular no ha querido "juzgar la actitud de la justicia", aunque sí ha incidido en que se dan cierta "hipocresía en relación a determinadas valoraciones que se están haciendo".

"He podido ver lo que se decía cuando la justicia tomaba decisiones en relación a determinadas personas relevantes en nuestro país, algunas del ámbito político y otras no, y en aquel momento eran actos de democracia mientras en este momento parece que no. A mí me gusta vivir en un país donde uno de los pilares fundamentales sea la justicia y responda a criterios de independencia", ha añadido.

Asimismo, ha incidido en que uno de los argumentos del independentismo catalán ha sido la búsqueda de un apoyo internacional, pero se han encontrado con que ese apoyo "no existe" y más bien "al contrario, han reconocido que se estaba ante de una situación de ilegalidad". "Ningún país de los llamados avanzados tiene reconocido en sus marcos constitucionales el derecho de autodeterminación", ha argumentado.

Cuestionado por las afirmaciones del exprimer ministro belga Elio di Rupo que calificaban a Mario Rajoy de "franquista", Barreiro ha incidido en que "ese calificativo aplicado al presidente del gobierno ni se lo cree nadie en España ni nadie en el mundo", ya que "su prestigio en ámbitos internacionales le ha convertido en un líder fundamental en el entorno europeo".

"LLAMATIVO Y CHOCANTE"

Por otro lado, ha calificado todo lo relacionado con el expresident Carles Puigdemont y la posibilidad de que vaya a participar en la campaña electoral catalana de "llamativo y chocante".

"Es un señor que apoya su estrategia fundamentalmente en la mentira y en el incumplimiento de la ley", ha indicado, para añadir que "no es el mejor ejemplo". "Su actitud es absolutamente antidemocrática", ha expresado.

Tras afirmar que Puigdemont traslada mensajes "que no son ciertos", Barreiro ha defendido que ha habido "diálogo", pero "dentro de la ley" frente a los "imperativos" que planteaba el expresidente de la Generalitat.

"Hace unos años el lehendakari Ibarretxe hizo un planteamiento de independencia. ¿Lo que hizo canalizando sus planteamientos legítimos por cauces legales estuvo mal y lo de Puigdemont está bien? Ibarretxe siguió los cauces de la Constitución, hubo votación en Congreso, se rechazó y se asumió esa posición de rechazo", ha recordado.

Asimismo, ha recalcado que "las decisiones que afecten al conjunto del país las tenemos que decidir entre todos, no de manera unilateral" y ha incidido en que existen cauces para modificar la Constitución.

FRENTE COMÚN

Cuestionado por la posibilidad de que PP, PSC y Ciudadanos conformen un frente común en Cataluña de cara a las elecciones autonómicas ha considerado "necesario" que todas las fuerzas políticas que defienden la Constitución y el actual marco de convivencia "en algún momento, antes o después de las elecciones, sumemos nuestros esfuerzos para evitar una situación como la que se está dando en Cataluña".

Barreiro ha abogado así por "conformar un gobierno apoyado por las fuerzas constitucionalistas", lo que sería "bueno" ya que ayudará también a que "se posicionen aquellas fuerzas políticas que dicen una cosa y la contraria", en referencia a Podemos.

A su juicio, Podemos tiene un discurso en Madrid "que va en un sentido, en el País Vasco va en otra dirección y en Cataluña no se sabe en qué dirección va".

PRESUPUESTOS

Respecto a la negociación de cara a aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018, ha afirmado que el PP seguirá "trabajando" para alcanzar un acuerdo que permita su aprobación por ser "bueno para España".

"Ha sido positivo también para Euskadi el acuerdo alcanzado con el PNV para las cuentas de este año y creo que es un ejercicio de responsabilidad del PNV. Nosotros haremos una propuesta de cara a 2018", ha añadido.