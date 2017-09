PP rechaza publicar los regalos que recibe el presidente y los altos cargos de la Junta de CyL

En concreto, como ha defendido la procuradora de la formación morada Natalia del Barrio, la pretensión de esta PNL pasa por que la Junta haga un inventario y publique en la web de gobierno abierto de manera periódica todos los regalos recibidos por el presidente, miembros del Consejo de Gobierno de la Junta y altos cargos, tanto los rechazados como los que pasen a incorporarse al patrimonio de la Comunidad.

No obstante, al pesar del respaldo del resto de grupos parlamentarios, el PP ha votado en contra, ya que, como ha argumentado el procurador 'popular' Jorge Domingo Martínez Antolín ya está establecido que no se pueden aceptar regalos salvo aquellos que sean de cortesía, ya que, de no ser así, los altos cargos de la Junta están "obligados" a devolverlos.

Así, Martínez Antolín ha considerado que esta iniciativa es propia de la "demagogia típica" de Podemos a cuyos líderes ha acusado de hacer real del dicho: "consejos vendo que para mi no tengo", por lo que les ha llamado a hacer lo mismo allí donde gobiernan.

Para cerrar el debate, la procuradora de Podemos ha insistido en que lo único que quiere el PP es "opacidad y corrupción".