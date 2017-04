PPC hará centenar de actos en mayo para explicar su proyecto "a pie de calle"

El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha avanzado que, a lo largo de los fines de semana de mayo, su partido llevará a cabo un centenar de actos a pie de calle para explicar su proyecto a los catalanes, pero ha negado que sea una campaña del "no" ante un eventual referéndum que "no se celebrará".

Según ha explicado el presidente del PPC en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección, los populares catalanes presentarán el próximo viernes la campaña, que se llevará a cabo a partir del 6 de mayo, con 24 actos cada fin de semana y, en total, 96 actos a pie de calle durante todo el próximo mes.

Albiol ha hecho uso de "terminología futbolística" para resumir el objetivo de esa acción: "El partido saldrá a la calle para dar a conocer nuestras prioridades y jugar el partido de la política catalana no a la defensa, sino atacando y marcando goles, estando presentes en el territorio y el día a día de los ciudadanos".

Esos 96 actos se desarrollarán a lo largo de diferentes comarcas y municipios catalanes y estarán destinados, desde diferentes vertientes, a dar a conocer el proyecto del PP Catalán y qué trabajo está realizando el partido y el Gobierno de España a favor de los catalanes y de Cataluña.

Aunque Albiol ha evitado entrar por ahora en detalles concretos, el secretario general del PPC, Santi Rodríguez, ya avanzó hace una semana que dicha campaña en primera línea de calle tendrá, entre otras cuestiones, el objetivo de explicar directamente a los catalanes el "esfuerzo inversor" del Gobierno y sus inversiones para Cataluña previstas en unos presupuestos del Estado para 2017 con "sensibilidad catalana".

Los populares distribuirán así carpas, informadores y material destinado a explicar el proyecto popular para hacer frente a los problemas "reales" de los catalanes, combatiendo de esta manera el relato que se hace desde el independentismo contra Gobierno y PP.

Albiol ha negado, sin embargo, que la de su partido se trate de una campaña del "no" ante un eventual referéndum de independencia, en contraposición a la campaña del "sí" impulsada desde los distintos partidos y entidades soberanistas.

"El PPC no hará ninguna campaña del 'no' al referéndum porque el referéndum no se convocará, porque el Gobierno del PP no permitirá que se celebre ningún referéndum de independencia", ha asegurado. "Saldremos a la calle con mucha potencia a explicar nuestro proyecto a los catalanes, pero no el referéndum precisamente. Es una campaña acorde a las necesidades de la mayoría de catalanes".