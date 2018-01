El PPCV critica que "Puig y Sánchez se rehuyen en lugar de unir voces para explicar qué modelo de financiación quieren"

En un comunicado, la 'popular' ha subrayado que "Puig tenía hoy una oportunidad de oro para pedirle a Sánchez que apoye con los votos socialistas en el Congreso la mejora de la financiación" porque, a su juicio, "además de pedir hay que arrimar el hombro y hacer posible el cambio".

"De sobra es conocido que la relación entre Sánchez y Puig no es la mejor", ha destacado, para añadir que "no deja de ser llamativo el hecho de cada uno esté por separado en la Comunitat y no vayan a coincidir, al menos en cuanto a agenda pública, y cuando hay otro dirigente socialista más en la Comunitat".

Ortiz ha defendido así que "ya que Puig y Page han organizado un encuentro para hablar de financiación y que Sánchez está en la Comunitat, podrían haber ajustado agendas para reunirse los tres y hablar de un único modelo en las filas socialistas".

TASA DE PARO PARA CALCULAR LA FINANCIACIÓN

Ha recordado al respecto que "hace una semana, el PSOE a nivel nacional planteó la incorporación de la tasa de desempleo como nuevo método para calcular la financiación autonómica", algo de lo que, en la Comunidad Valenciana, "los socialistas nunca han hablado, ni tampoco se ha hecho referencia por parte de los expertos".

Por contra, la dirigente del PPCV ha ahondado en la importancia de "saber si todas las comunidades socialistas están 'a una' en cuanto a la mejora de la financiación", como también "si son capaces de sostener los mismos criterios".