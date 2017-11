El PSE-EE denuncia el "victimismo" de "los aprendices de libertarios"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha denunciado hoy el "victimismo" de los "aprendices de libertarios", a los que ha dicho que la democracia española les permite "hacer vida normalizada", "expresar su ambición independentista" y "gobernar instituciones a las que desprecian".

"Su victimismo es un auténtico insulto a tantos luchadores por la libertad", ha asegurado Mendia en un acto de homenaje en San Sebastián "a una generación que supo coger el testigo de quienes se curtieron en la resistencia a la dictadura de Franco y supieron resistir a ETA".

El PSE-EE de Gipuzkoa ha reconocido en este acto a los 49 militantes que llevan más de 40 años afiliados, a socialistas anónimos y a otros que han desempeñado cargos como Jesús Eguiguren y los exalcaldes Odón Elorza (San Sebastián) y Ana Urchueguía (Lasarte-Oria).

La líder de los socialistas vascos también ha recordado a quienes no pueden compartir "esta emoción" de hoy porque fueron asesinados, la mayoría por ETA, "desde Germán González a Isaías Carrasco, de Enrique Casas y Fernando Múgica a Juan Mari Jáuregui, Joseba Pagazaurtundua, Froilán Elespe y Juan Priede".

"También a Ernest Lluch, sentido por todos aquí como socialista guipuzcoano y de cuyo asesinato se cumplirán pasado mañana 17 años", ha recordado.

La dirigente del PSE-EE ha destacado que el Partido Socialista ha sido "el arquitecto" de la libertad en España, un país cuya democracia "es tan grande, con todos sus defectos y con todo lo que haya que corregir", que "ha permitido que incluso algunos se valgan de ella para intentar desprestigiarla".

Ha afirmado que "los caminos de la libertad recorridos no son más que un estímulo para seguir andando" y que van "a desgastar las suelas" para que España "vuelva a ser ese proyecto solidario y compartido" en el que han estado "siempre" y en el desean "continuar".

"Otros se empeñan en seguir ensimismados en lo que no existe. Se llaman de izquierdas, pero, como les pasa a quienes presumen de nuevos, lo que en realidad les ocupa su tiempo es la independencia", ha enfatizado la líder socialista, que no ha mencionado expresamente en su discurso ni a Podemos ni a EH Bildu ni a ninguna otra formación.

En su opinión, "no conocen otro lenguaje, no conocen otra prioridad" y "llevan tiempo inundando plenos en el Parlamento, en las Juntas y los ayuntamientos con muestras de cariño hacia el independentismo, reconociendo supuestos derechos, supuestas independencias, supuestas repúblicas que no existen más que en su imaginario", ha añadido.

Para Mendia, lo que cosechan con esas iniciativas son "unas cuantas victorias que no sirven para nada", pero que "sí sirven, y no se dan cuenta, a la ultraderecha más xenófoba de toda Europa, que sigue alimentando su extremismo escalofriante con el argumentario de ese independentismo radical".