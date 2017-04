El PSE cree que tras la "corrupción sin límites" del PP entra "dentro de lo posible" un adelanto electoral

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, ha afirmado que, tras la "corrupción sin límites" que, a su juicio, padece el PP, "puede caber dentro de lo posible un adelanto electoral", cuestión que ha reconocido "no pillaría al PSOE en el mejor momento".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente socialista ha sostenido además que Podemos "arrastra el pecado original" de no haber apoyado en su momento la candidatura de Pedro Sánchez a presidente del Gobierno.

Tras considerar una "especie de hito" la citación al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en el caso Gürtel --"algo que ya es de por sí bastante escandaloso"-- así como la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Fernández, Pastor ha subrayado que todo ello provoca "sorpresa, vergüenza y asco".

A su juicio, el PP no puede ya "seguir diciendo que se está ante casos aislados" de corrupción "sin conexión entre sí", ya que "parece evidente que hay una corrupción sistémica que afecta a cargos del PP, unidos por una codicia sin límites".

"No hablamos de cuatro pesetas sino de muchos millones y una sensación de impunidad durante muchos años que es difícil de entender se haya producido. No se puede seguir diciendo, como ha afirmado Esperanza Aguirre, que alguien le ha engañado. Esto merece una explicación contundente del presidente del Gobierno en el Congreso. Esto ha llegado a límites insoportables", ha añadido.

En este contexto, ha recordado que Podemos pudo haber hecho presidente del Gobierno al por entonces candidato socialista Pedro Sánchez, pero "por motivos partidistas no quiso hacerlo y por ello hay quien es corresponsable de que sigamos teniendo un gobierno del PP".

"El señor Pablo Iglesias lo frustró en su momento. Hubiera bastado con una abstención para haber facilitado un cambio de gobierno pero no se pudo hacer. Todo ello trajo consecuencias, incluida la crisis del PSOE", ha valorado.

PACTO PRESUPUESTARIO

Por otro lado, ha valorado que el acuerdo presupuestario en Euskadi con el apoyo del PP y el hecho de que éste padezca casos de corrupción "son dos cosas distintas".

Según ha expresado, el PP vasco ha hecho "más asequible el acuerdo presupuestario" en contraposición a EH Bildu o Elkarrekin Podemos, pero "a lo largo de la legislatura habrá otros acuerdos". Además, ha insistido en que el PP no es socio de gobierno, por lo que el acuerdo alcanzado "no presupone nada" y por ello no se cierra "el abanico de acuerdos con nadie".

"Nosotros hemos pactado los presupuestos con el PNV, con quien somos socios de gobierno. Después, el gobierno ha intentado un acuerdo razonable para conseguir estabilidad con el PP que desligamos en cualquier caso de las negociaciones que pueda tener el PNV con el PP en Madrid para los PGE", ha añadido.

Tras sostener que le parece muy bien que se solucione el tema del Cupo o las promociones de la Ertzaintza, ha incidido en que éstas son cuestiones "institucionales".

"Los compromisos que nosotros alcanzamos con el PNV y que están incorporados como acuerdo de gobierno se mantienen exactamente igual", ha añadido.

En esta línea, ha considerado que puede ser un "criterio aceptable" el manifestado por dirigentes de Podemos de "no querer pactar con un partido que padece corrupción", pero ha subrayado que la formación morada "arrastra el pecado original de no haber apoyado la candidatura de Pedro Sánchez". "El responsable de ello se llama Pablo Iglesias", ha insistido.

ADELANTO ELECTORAL

Cuestionado por un hipotético adelanto electoral, ha reconocido que "puede caber dentro de lo posible", ya que "no es la primera vez que se especula con ello".

"Si el tema se le complica y siguen lloviendo casos de corrupción desde el PP se pueden plantear nuevas elecciones. No lo descartaría. Puede estar encima de la mesa", ha indicado, para añadir que en lo que afecta al PSOE "no nos pillaría en el mejor momento".