El número dos del PSOE en el Congreso: "Margarita Robles, hijaputa, antes de hablar, afíliate"

Fue en una reunión interna con una treintena de jóvenes de su partido en la que el número dos del grupo parlamentario socialista Miguel Ángel Heredia, un fiel escudero de Susana Díaz, dijo poder expresar lo que piensa y pidió a los asistentes que no enviarán tuits sobre su discurso. En ese escenario, el pasado 20 de noviembre de 2016 en un acto de Juventudes socialistas en Málaga, el secretario general del PSOE en el Congreso de los Diputados explicó su versión de por qué se había articulado el golpe contra Pedro Sánchez:

"A mí me llama cuatro días antes Toxo [el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo] y me dice que Tardà [el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà], el amigo de Rufián [el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián], que ya tenían el acuerdo cerrado, que lo había dado por hecho y por eso nosotros hacemos todo lo que hacemos aquella noche", explica Heredia en la grabación que ha publicado El Mundo.

Horas después de conocerse la grabación, Heredia ha admitido que no habló con el líder de CCOO, pero sí con dirigentes sindicalistas y agentes sociales que le transmitieron su "preocupación" por la situación que atravesaba el país. Esa es la justificación que da públicamente hoy, muy alejada de lo que explicó ante miembros de su partido.

El líder de CCOO ha emitido un comunicado en el que niega haber hablado con el dirigente socialista. Además, asegura desconocer si en algún momento se produjo acercamiento entre PSOE, Podemos y las fuerzas independentistas. Esa posibilidad del conocido como "gobierno Frankenstein" es en lo que se escudan los 'susanistas' y barones para explicar por qué actuaron contra Sánchez.

La diputada Adriana Lastra, muy próxima a Pedro Sánchez, ha pedido la dimisión de Heredia como número dos del PSOE en el Congreso: "Está tardando". "Que dejen de hacer daño a este partido, basta ya de mentiras, difamaciones y calumnias. El hombre de Susana Díaz en el Congreso le falta el respeto a los compañeros, no sólo miente, difama y calumnia al que era secretario general del partido, sino también a toda la militancia del PSOE", ha dicho antes de entrar en la reunión del grupo parlamentario.

"Que se disculpe con Pedro Sánchez"

"Sabe toda España que es mentira", ha dicho Lastra sobre lo que Heredia dice de un Gobierno gracias a los independentistas y asegura que así reconoce que hubo una "conspiración" contra el exsecretario general. "Me gustaría que se disculpara con Pedro Sánchez por andar calumniándole por las agrupaciones del partido y los compañeros del PSOE que llevan seis meses aguantando esa cacería".

Heredia repasó en aquella cita de las Juventudes Socialistas también las consecuencias que tuvo la maniobra del comité federal y como aquello dejó un ambiente "endiablado" en el grupo parlamentario que ahora le toca gestionar. Y aprovechó para descalificar a diputados afines a Sánchez como Margarita Robles o Zaida Cantera, que rompieron la disciplina de voto en la votación de investidura de Mariano Rajoy.

"¿Aquí puedo contar lo que pienso verdad? A mí me toca las narices que Margarita Robles, que no es afiliada nuestra, que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial gracias al apoyo del PP, diga ahora que la militancia tiene que opinar. Hijaputa, pues afíliate tú primero, para empezar", expresó, según se desprende de nuevos audios publicados por El Mundo.

También recordó a los jóvenes que Odón Elorza fue alcalde de Donosti gracias al apoyo del PP. "¿Los militares no son disciplinados? O cuando dices, mira, tira para allá... La disciplina funciona, ¿no?... Ella ha sido un alto cargo militar. Entonces, cuando estás en el partido ¿no estás de acuerdo con la disciplina o cómo va esto? Explícamelo", agregó sobre Zaida Cantera.

"Aquí puedo decir lo que pienso", recalcó ante el auditorio de Juventudes Socialistas. "Me siento con Antonio Hernando [compañero de escaño] y le digo... tú y yo, ¿qué hacemos aquí? Y él me dice: 'Eso me gustaría a mí saber'. Tenemos que liderar la iniciativa política y tenemos que gestionar un grupo que, en muchos puntos, es endiablado".

"Podemos es el enemigo"

En ese ambiente de camaradería, relata El Mundo que aporta el audio de la reunión, Heredia asegura el adversario del PSOE es el PP, pero "el enemigo es Podemos". También revela su propia estrategia para atacar al líder de Podemos, Pablo Iglesias y recuperar el electorado socialista que, según él, se ha ido a ese partido: " Nuestra gente está en Podemos. Y, sin atacar Podemos, porque a Podemos no vamos a atacarlo, tenemos que atacar a la cabeza de Podemos, que se llama Pablo Iglesias. Por cierto, le jode mucho que le digan Pablo Manuel porque quiere que le llamen Pablo Iglesias; y yo le he dicho que no, que yo le llamo Pablo Manuel. A ese hay que dispararle de forma permanente porque, no es que sea malo, es peor, odia a los socialistas, nos odia".

Una vez que el diario El Mundo preguntó al dirigente socialista sobre estas declaraciones, Heredia se mostró arrepentido y dijo que sus palabras eran fruto del clima de tensión que vivía entonces su partido: "Fue un calentón y cuando uno se equivoca, lo mejor es reconocerlo".

En su repaso de la situación interna también criticó que el PSC pueda intervenir en los congresos del PSOE y sin embargo el PSOE "no pinte nada" en los cónclaves internos del partido catalán. Así apostó por la ruptura entre ambas formaciones, "la disolución del PSC" y la creación del PSOE-Cat.

En declaraciones a El Mundo este lunes y una vez que supo que existe el audio de esa reunión, Heredia aseguró que el grupo parlamentario "funciona perfectamente" y ha sido capaz "con el esfuerzo de todos los diputados, es capaz de realizar una oposición útil".

El número dos del PSOE en el Congreso también pide perdón a colectivos como los autónomos, la policía o la Guardia Civil, a los que acusó de ser muy de derechas en la charla con los jóvenes del partido en Málaga.