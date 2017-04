El PSOE aprueba las bases de su congreso sin el voto de los 'sanchistas'

El PSOE ha dado el pistoletazo de salida oficial al proceso del 39º Congreso Federal Ordinario en el que se elegirá al nuevo líder y se establecerán las bases políticas para el partido en los siguientes cuatro años. Los afines a Pedro Sánchez han evitado votar la propuesta de ponencia de la gestora y se han quejado porque la han entregado en ese momento sin que haya dado tiempo a leerla.

Nadie ha votado en contra de la propuesta que ha formulado la gestora -ni para el calendario ni para las bases que se someterán a la enmienda de la militancia-. Sin embargo, los afines al exsecretario general han asegurado a su salida de Ferraz que se han abstenido como muestra de queja por que los documentos se los han entregado mientras se celebraba el Comité Federal en el que se tenían que aprobar. La reunión se ha zanjado en poco más de dos horas.

"Mientras yo estaba hablando aún se estaba entregando a los miembros del Comité Federal -explica un 'sanchista'-. ¿Cómo voy a votar algo que ni siquiera he leído?", explica sobre los documentos programáticos que han coordinado Eduardo Madina y José Carlos Díez. También entre los afines a Patxi López ha habido quejas sobre el retraso en la entrega de los documentos: "Después de seis meses se tendría que haber organizado de otra manera para haberla tenido y en su caso enmendarla", dice un destacado dirigente vasco.

En el sector oficial del PSOE reprochan la actitud a los 'sanchistas'. "Siempre se ha hecho así. Los documentos marco siempre se han entregado en el Comité Federal", explica un dirigente socialista. "Solo hay lío en la cabeza de seis -argumenta otro sobre los afines a Sánchez en el Comité Federal-. Embarran el campo para que no haya partido".

En el caso del calendario, el secretario general del PSOE en Valladolid, Javier Izquierdo, ha hecho una propuesta alternativa para reducir el proceso de reclamaciones del censo de manera que coincida con el comienzo de la recogida de avales, aunque los candidatos no tienen acceso al listado, según ha explicado Mario Jiménez. Esa propuesta alternativa a la de la gestora ha tenido seis votos a favor. La formulada por la gestora se ha aprobado por mayoría -unos 200 miembros del Comité Federal han votado a favor-.

¿Cuántos avales?

La queja de los críticos es que no se conozca el "cuerpo electoral" antes de que comience el proceso de recogida de avales. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López necesitan un 5% de firmas de los militantes para ser oficialmente candidatos a la secretaría general. Esos apoyos se empiezan a recabar el 20 de abril y el plazo concluye el 4 de mayo. Sin embargo, hasta el 28 de abril Ferraz no cerrará definitivamente el censo.

"Los precandidatos no disponen del censo para recoger los avales. Los precandidatos saben que el censo se usa para la verificación, no para recogida. Para la verificación hará muchos días que se habrá cerrado", ha expresado el responsable de organización de la gestora, que ha recordado que esa propuesta se acordó este viernes con todos los secretarios de organización regionales. "No creo que ningún precandidato quiera decirle a la militancia que se pueda recortar los plazos de reclamación", ha advertido Jiménez.

De la cifra definitiva de militantes depende el número de firmas que necesiten los precandidatos para convertirse en aspirantes oficiales. "No sabemos cuánto es el 5%", se queja un destacado 'sanchista'. A día de hoy, la gestora maneja que el censo es de 177.902 afiliados (incluidos los 14.322 del PSC). A ese número se deberán añadir los militantes de Juventudes Socialistas que no tienen carnet del partido. Los militantes catalanes se han visto menguados en cerca de 3.500 por la "depuración" que ha hecho el PSC de quienes no estuvieran al corriente de pago.

Puede haber más de un debate

Susana Díaz ha dejado clara ante los periodistas su intención de arrasar en la recogida de avales para hacer una demostración de fuerzas. "Para mí es muy importante que uno diga 'yo avalo a Susana', le doy un valor enorme", ha reconocido.

Otra de las novedades que se han incluido en las bases del congreso -que son prácticamente idénticas a las de 2014- ha sido, a propuesta de la candidatura de Patxi López, que pueda haber más de un debate entre candidatos. Rodolfo Ares ha defendido que se modificara el apartado sobre los debates para que figurara que al menos habrá uno organizado por el partido y si las candidaturas se ponen de acuerdo haya más.

La propuesta ha sido asumida por la gestora. Independientemente de los debates que organice el partido, el exlehendakari está abierto a aceptar las propuestas que lleguen de otros foros, como los medios de comunicación. En la candidatura de Díaz recuerdan que este es un proceso interno, una elección "entre compañeros" y no se muestran muy partidarios de sacar la discusión fuera del partido.