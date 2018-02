PSOE no ve "viable" una moción de censura contra Cifuentes pese al clima de "putrefacción" que se está viviendo

En declaraciones a los medios de comunicación en la entrada del Pleno de la Asamblea de Madrid este jueves, Franco ha reconocido que durante la última reunión de la Ejecutiva regional el presidente del partido, Manuel Robles, planteó la cuestión pero "como una opinión personal".

Según el secretario general, no se llevo a cabo "ningún tipo de debate" porque se trata de un tema suficientemente importante para que de abordarse se realizase en una reunión monográfica. "Simplemente fue una opinión y ahí se quedó. A día de hoy sinceramente no la veo viable porque se tienen que dar cuestiones: una la de viabilidad política y otra por la aritmética", ha defendido.

A su parecer, a un año de las elecciones sería conveniente poner de acuerdo a tres grupos parlamentarios, "cosa que no sería fácil" además de que la aritmética "no saldría" porque no se contaría con los apoyos suficientes para sacarla adelante. "La Ejecutiva como tal no se plantea esa posibilidad", ha sentenciado.

Para Franco, "cuando se presenta una moción de censura hay que pactar un programa y sinceramente un programa para un año que queda de Legislatura no es serio". "Yo creo que los madrileños necesitan propuestas serias, coherentes y que tengan que ver con la ideología de quien las presenta. Nosotros ahora mismo no contemplamos esa posibilidad", ha defendido.

Aun así, ha asegurado que existen motivos para una moción de censura porque se está viviendo "un clima de putrefacción en la política madrileña por la corrupción del PP". "Hemos llegado a un grado de corrupción y de comportamientos mafiosas que producen náuseas. Motivos para una moción hay uno o cien... ahora bien hay que ser responsables", ha concluido.