El PSOE pide la comparecencia de Montoro por el límite de gasto impuesto a los ministerios

El PSOE ha pedido la comparecencia urgente de Cristóbal Montoro en el Congreso para que rinda cuentas de la imposición de un límite de gasto a los ministerios hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2018. Los socialistas quieren que el ministro de Hacienda acuda al Parlamento cuanto antes, sin esperar al periodo hábil de sesiones, que se retoma en febrero.

El Consejo de Ministros aprobó un acuerdo al que no dio publicidad por el que impide a los ministerios gastar más de un 50% de lo ejecutado el año anterior, tal y como ha avanzado eldiario.es. La idea del gabinete de Mariano Rajoy es controlar el gasto para cumplir con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto ya aprobadas.

La medida supone elevar el control del gasto que realiza Hacienda ya que en la prórroga de 2016 esta medida solo limitaba el 30% del presupuesto de distintos departamentos. El acuerdo prevé también que cualquier aumento de inversiones que supere ese límite debe contar con el visto bueno del ministerio que dirige Montoro, que controlará la marcha del gasto público.

Para los socialistas la limitación del gasto es un "chantaje" a las fuerzas políticas para que den su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo quiere aprobar a finales de marzo tras haber tenido que prorrogar los de 2017 por la negativa del PNV a respaldar las nuevas cuentas ante la situación en Catalunya. Montoro ni siquiera ha llevado el proyecto al Parlamento.

El portavoz socialista de Presupuestos, Javier Lasarte, ha denunciado que "este nuevo recorte del gasto público" constituye además una forma de “chantaje del Gobierno en un momento en el que tiene que buscar apoyos para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado".

Los socialistas denuncian que se “limita de forma indiscriminada los fondos de los Ministerios”, lo que afecta “a partidas importantes como las inversiones en infraestructuras, las becas, la financiación del sistema de Dependencia, las transferencias a las comunidades autónomas o la financiación de los Ayuntamientos”. El PSOE critica la "opacidad de este ajuste", del que no se informó tras la reunión del Consejo de Ministros.

"Entiendo que es porque creen que va a haber presupuestos. Creo que va en esa línea", ha expresado el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en una rueda de prensa en Ferraz. El dirigente socialista ha señalado que si no "es irresponsable".

"Este partido no a a aceptar ni un solo chantaje, así que, que no se cansen", ha agregado el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil.

Pedro Sánchez ha reunido a la dirección del PSOE este viernes para denunciar los incumplimientos del Gobierno de los compromisos que adquirió en la Conferencia de Presidentes de hace un año. "La legislatura huele a formol", ha dicho Fernández Vara, que es médico forense. También ha denunciado la inacción del Gobierno. "Marianismo en estado puro", ha rematado Gil.

Los socialistas dan por finiquitada la legislatura: "Es un G obierno agotado, de una legislatura agotada en fin de ciclo, que ha renunciado a liderar cualquier tipo de iniciativa política", ha dicho el portavoz en la Cámara Alta. No obstante, el PSOE no reclamará el adelanto electoral. "N o está en nuestras manos poner fin a la legislatura; es el Gobierno el que lo puede hacer", ha dicho el presidente extremeño. "No podemos pedir un adelanto electoral en plena crisis", aseguró el secretario de Organización, José Luis Ábalos.