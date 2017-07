Patxi López tacha de "despropósito" la ley del referéndum y acusa a los independentistas de "romper con la democracia"

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, López ha dicho que lo que están demostrando con esos "anuncios" y esa "escenificación" es que "los independentistas, más que estar rompiendo con España, están rompiendo con la democracia". El exlehendakari ha criticado que los independentistas no tengan en cuenta "la legalidad" y les ha reprochado que se centren en hacer el referéndum "sí o sí". A su juicio, los dirigentes independentistas quieren celebrarlo "de cualquier manera, sin ninguna garantía" y para que voten los partidarios de la secesión.

En su opinión, los independentistas "se saltan" la legalidad cuando no les "conviene": "Al que discrepa de lo que yo digo, al que no me da la razón, lo convierto en disidente y lo expulso", ha destacado en referencia al cese del consejero de Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget, y ha añadido: "Los funcionarios están a mi servicio y, si no, les amenazo".

Por otro lado, ha censurado la ley que presentaron ayer en el Teatre Nacional de Catalunya: "Voy a hacer una ley que, como es mía, la voy a considerar 'ley suprema', que está por encima de todo lo demás", ha dicho en tono irónico. Asimismo, ha subrayado que, si se pusieran "en fila" todos los "anuncios" relacionados con la independencia y "algunos de sus actos", sería "francamente preocupante".