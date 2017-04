Pedro Sánchez ha recaudado 136.000 euros para su candidatura

El PSOE vuelve a ponerse en marcha tras el parón de Semana Santa. Los candidatos a liderar el partido comienzan la semana con una agenda repleta de actos. El equipo de Pedro Sánchez ha convocado a los medios a primera hora de la mañana para ofrecer algunos datos de su candidatura y dar a conocer los siguientes pasos. El dinero recaudado por el exsecretario general asciende a 136.000 euros desde que anunció su intención de recuperar el poder y la estrategia se centrará ahora en seguir con los actos por toda España y en la recogida de avales.

El crowdfunding que Sánchez cerró hace un par de semanas tras la polémica con la gestora recaudó un total de 100.440 euros a través de la asociación Bancal de Rosas. Esa cuantía ya se ha gastado, según ha informado su candidatura. Desde que abrió el nuevo sistema de financiación, acogiéndose a las normas planteadas por Ferraz, ha conseguido 36.658 euros. El equipo de Sánchez admite que se ha reducido "el impacto" con respecto al inicio.

Desde que abrió la cuenta compartida con el partido, Sánchez ha tenido 718 donantes. La media de las cuantías es de 51 euros: el 36,4% de las donaciones son de 5 a 20 euros y el 43,3%, de entre 21 y 50 euros. "Son muchos donantes con cantidades más sencillas", ha dicho José Luis Ábalos. Según la información que les ha trasladado Ferraz, el 97% de las donaciones proceden de militantes.

La siguiente batalla del PSOE será la recogida de avales. El equipo de Sánchez ha sembrado dudas sobre el censo, que está cerrado desde el 1 de abril pero en proceso de subsanación de errores. "Sabemos que en muchas agrupaciones en muchas federaciones se están recibiendo fichas nuevas, supuestamente no se puede presentar ninguna", dicen en el equipo de Sánchez. "En muchos casos las ha tramitado la federación y no han pasado por las agrupaciones", ha expresado la jefa de campaña, Adriana Lastra.

En el equipo de Sánchez se quejan de que ni siquiera conocen aún la cifra concreta de avales que tendrán que recoger (un 5% de las firmas de los militantes) porque aún no se conoce el número exacto de afiliados. Esta semana Ferraz dará la cifra provisional a falta de que se presenten recursos y se subsanen. De ese total dependerá el número de avales necesarios para poder ser oficialmente candidatos.

Para el equipo de Sánchez, el número de avales que recojan las candidaturas es "significativo" pero no "decisivo". Así, sostienen que la demostración que Susana Díaz pretende hacer con la presentación de firmas puede no ser eficaz ya que lo que importan son los votos en las urnas. "Las primarias no se ganan el 4 de mayo -fecha en la que concluye la recogida de avales- sino el 21 de mayo", ha dicho Lastra.

"Si llega a los avales raspado es que hay dificultades"

Ábalos, secretario provincial del PSOE en Valencia, ha recordado que en su congreso él logró más avales que votos. Andrés Perelló ha recordado que Joaquín Almunia logró más avales que Josep Borrell y que éste ganó las primarias después. La estrategia de Sánchez -en cuyo equipo aseguran incluso que podrán no presentar todos los avales necesarios como táctica- contrasta con la que siguió en 2014 frente a Eduardo Madina, cuando hizo una demostración de fuerza presentando cinco veces más que su rival. "Las circunstancias del 14 fueran otras. Vamos a tener sorpresas agradables para nosotros", ha asegurado Ábalos para quien el "poder" de las federaciones ya no "orienta el voto de la gente".

La candidatura de Sánchez admite que reciben presiones de los aparatos que pueden traducirse en que haya militantes que les apoyan que no firmen por el exsecretario general pero que terminarán votándole: "El voto secreto sirve para no amedrentar a nadie", ha expresado el andaluz Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, uno de los dirigentes más críticos con Susana Díaz en su federación. "Hay otras campañas más en la sombra, con un bolígrafo y un teléfono. Esta es una candidatura más a la luz", ha dicho Ábalos en referencia a la presidenta andaluza.

Además, desde el equipo de Sánchez advierten a Patxi López, a quien sitúan en tercera posición tanto en los avales como en los votos del día 21 de mayo: "Todo el mundo sabe que estas primarias son cosa de dos y Patxi también lo sabe", ha dicho Lastra. Así, también le han avisado, sin mencionarle, de que "si llega a los avales raspado, es que hay dificultades".