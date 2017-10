Podemos acusa a Cifuentes de querer esconder a Taboada de la Justicia en el Senado y PP deja abierto el nombramiento

Fuentes parlamentarias confirmaron este lunes a Europa Press que el Grupo Popular tenía previsto proponer a González Taboada, cesado dentro de la remodelación de Gobierno llevada a cabo por Cifuentes, como sustituto en el Senado de la diputada regional y hasta ahora senadora por designación autonómica, Ana Isabel Mariño, quien presentó su renuncia este mismo lunes como senadora, para sustituir a su vez a la exsecretaria primera de la Mesa de la Asamblea, Rosalía Gonzalo, nueva consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

Sin embargo, este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de Grupo Popular, Enrique Ossorio, ha dicho que hasta mañana tienen tiempo para proponer a una persona para el Senado y que no está cerrado que sea González Taboada.

Por su parte, Ruiz Huerta ha criticado "el plan de la presidenta Cifuentes de recolocar al exconsejero Taboada en el Senado, que es ese lugar que utiliza el PP para esconder a sus corruptos".

"El PP nos cuenta que está muy a favor de eliminar los aforamientos en la Asamblea de Madrid, sin embargo parece que este plan no es el que cunde en el Senado", ha afirmado la portavoz de Podemos, quien ha explicado que para poder investigar a un senador por corrupción hace falta que se vote favorablemente un suplicatorio, para lo que es necesaria mayoría absoluta con la cuenta el PP.

A su juicio, "enviando a una persona a la que la Justicia le pisa los talones al Senado, el PP puede perfectamente bloquear que sea investigado por el Tribunal Supremo, porque este es el aforamiento que le corresponde como senador".

"Este es el compromiso de la presidenta Cifuentes con la regeneración democrática, con la tolerancia cero con la corrupción", ha destacado Ruiz Huerta, quien ha avanzado que Podemos va a votar no a "esta infamia de tratar de esconder al exconsejero Taboada en el Senado de la Justicia".

En esta línea, ha hecho un llamamiento a PSOE y Ciudadanos a que se sumen a esta negativa de "investir senador al exconsejero Taboada para que se escabulla de las acciones de la Justicia".

Sin embargo, los portavoces de PSOE y Ciudadanos, Ángel Gabilondo e Ignacio Aguado, respectivamente, han avanzado que no van a votar en contra.

Gabilondo ha explicado que se abstendrán, ya que es al PP al que le corresponde proponer a su senador dentro del cupo resultante del número de votos obtenidos en las elecciones. En esta línea, ha recalcado que el Reglamento dice que en caso de que se sustituya a uno de ellos es el propio partido el que tiene que proponer a otro.

Además, ha señalado que su grupo no suele "votar en contra de personas" y que además respeta la presunción de inocencia, al tiempo que ha hecho hincapié en que si a algún grupo le parece que González Taboada no puede ser senador también debería decir que no puede ser diputado.

Por su parte, Aguado ha dicho que su grupo no haría "algo similar" pero ha señalado que "es el PP el que tiene que tomar la decisión" y ellos no van a "entorpecerla ni a votar en contra".

No obstante, ha acusado a Cifuentes de "incoherencia" por aducir que el cese de González Taboada como consejero respondía a su voluntad de dedicarse en exclusiva a la gestión orgánica del PP de Madrid y querer nombrarle senador.