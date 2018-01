Podemos exige a los independentista que asuman que Puigdemont no puede gobernar y dejen "el debate de abogados"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha reafirmado este jueves que el líder del PDeCAT Carles Puigdemont no puede gobernar Cataluña desde Bruselas, y ha exigido a los independentistas que lo asuman ya, dejen "el debate de abogados", y se pongan "manos a la obra" para formar Gobierno y abordar los verdaderos problemas de los catalanes.

"Sería bueno que alguien del bloque independentista se pusiera en algún momento y lo antes posible manos a la obra para intentar gobernar un poco", ha defendido en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido de la calle Princesa de Madrid, tras la reunión de la Ejecutiva del partido.

A su juicio, la situación legal de Puigdemont, el "debate de abogados" y la "sucesión de viajes y dudas legales" en los que están inmersos los independentistas sólo está sirviendo para "posponer la solución a los problemas sociales en Cataluña".

"A lo mejor, en vez de tanto viaje y tanta duda jurídica y planteamientos simbólicos, lo que toca es formar Gobierno y dedicarse a los problemas de los catalanes, que son muy parecidos a los problemas del conjunto de los españoles", ha enfatizado.

DEBATES "MUY AJENOS A LOS PROBLEMAS DE LA GENTE CORRIENTE"

En este sentido, preguntado por la decisión del Tribunal Supremo de no reactivar la euroorden contra Puigdemont, Echenique ha evitado pronunciarse porque los términos en los que se está planteando el debate "son muy ajenos a los problemas de la gente corriente".

"Tener a los ciudadanos preocupándose del reglamento de un Parlamento autonómico, de euroórdenes y votos delegados creo que es alimentar un debate que no tiene nada que ver con los garbanzo, con llenar la nevera y llegar a fin de mes. Es un debate de abogados", ha lamentado.

En este sentido, ha asegurado que al igual que él, que no es "experto en derecho", la mayoría de los ciudadanos "no entiende los términos técnicos del debate" que se está desarrollado, y lo que quieren es un Gobierno que se preocupe por resolver sus problemas.

A este respecto, ha asegurado que Puigdemnt no debe ser presidente de la Generalitat, pero no sólo porque esté en Bruselas y no piense volver, sino por la corrupción que afecta a Convergencia, integrado en Junts Per Catalunya, y los recortes sociales que dicho partido acometió desde la Generalitat. "El resto del debate es un debate para abogados", ha zanjado.

En cuanto a la carta que ha remitido el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiendo abrir un diálogo sobre la situación de Cataluña, Echenique ha celebrado el tono "aparentemente más conciliador" del sector independentista.

"Ojalá se concrete en un talante menos unilateral, más de diálogo, que hasta ahora el sector independentista no ha mostrado, como tampoco lo ha mostrado el bloque del 155. Ojalá pueda haber un Gobierno lo antes posible", ha insistido. "Cualquier planteamiento de diálogo nos parece bien", ha reconocido.