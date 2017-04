Podemos crea un censo de militantes donde les pregunta si se plantean estar en la dirección o en listas electorales

El Consejo Ciudadanos Estatal de Podemos --máximo órgano entre congresos-- ha aprobado un reglamento para conformar un censo de militantes para evaluar "la potencia militante" del partido "en cada municipio del Estado". De cara a construir esa base de datos, Podemos preguntará a todo el que quiera apuntarse si se "podría plantear ir" en las listas para los órganos de dirección o en listas electorales.

"Me podría plantear ir en las listas para los órganos de dirección o para las elecciones en niveles distintos al municipal", es una de las informaciones que Podemos pedirá a cada persona que aspire a ser militante del partido morado. En la respuesta, estos deberán especificar el ámbito electoral al que estarían dispuestos a concurrir.

En el caso de que únicamente se planteen ir en listas para órganos de dirección municipal o elecciones municipales, las personas podrán especificarlo, ya que Podemos lo pregunta de manera concreta.

Además de aportar los datos personales, deberán decir qué implicación tienen en Podemos: militancia en un círculo o coordinadora territorial o en un círculo temático; si es cargo orgánico, cargo público o trabajador contratado; voluntario o apoderado, entre otras formas de implicación.

Otra de las informaciones incluidas, aunque será opcional aportarla, es la motivación, la formación y experiencia profesional así como la formación y experiencia "política o activista".

ALTAS Y BAJAS "POR MOTIVOS JUSTIFICADOS"

Según el reglamento, la base de datos será "única" para todo el Estado, aunque matiza que los distintos secretarios generales "tendrán acceso" a los datos de su territorio después de firmar el compromiso de confidencialidad para cumplir con los requisitos de la ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los líderes territoriales, en coordinación con la Secretaría de Organización y "por motivos justificados", "podrán dar de alta o de baja personas concretas en el censo de militantes de su territorio".

El reglamento para la elaboración del censo de Militantes ha sido redactado en coordinación entre la Secretaría de Organización que dirige Pablo Echenique, y las Secretarías de Organización Autonómicas. A partir de su aprobación, Podemos introducirá en una aplicación web única estos datos de los militantes, pero la comprobación documental se llevará a cabo de manera descentralizada para tenerla lo antes posible.

Con este fin, el partido morado iniciará una campaña para intentar detectar e inscribir la mayor parte de militantes en un corto espacio de tiempo, aunque la inscripción estará siempre abierta.

MEDIR LA FUERZA MUNICIPAL DE PODEMOS

Según Podemos, este "es el primer paso para evaluar la potencia militante" del partido "en cada municipio del Estado" para así poder medir su fortaleza y saber "dónde queda más trabajo por hacer". La formación de Pablo Iglesias recalca que "es muy importante" tener en cuenta que ser militante "no confiere ningún derecho político adicional ni de participación".

Asimismo, subraya que este censo de militantes no establece "clases" dentro de Podemos sino que es una manera de conocer mejor sus "capacidades". El partido liderado por Pablo Iglesias, que contaba con la figura de los inscritos, precisa que ser un militante censado "no confiere ningún derecho político adicional" y "no será requisito adicional de participación en ningún ámbito: "Todo lo que un militante tiene derecho a hacer, un inscrito también", puntualiza Podemos en el documento aprobado.