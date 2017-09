Poroshenko propondrá en la ONU crear un grupo de países para desocupar Crimea

El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, anunció hoy que propondrá durante su intervención en la próxima Asamblea General de la ONU crear un "grupo internacional de amigos de Crimea" con el objetivo de que Rusia devuelva la península.

"Quisiera proponer la creación de un grupo internacional de amigos para desocupar Crimea, para coordinar pasos y acciones conjuntas. Y voy a discutir esta iniciativa en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU", dijo durante el foro Estrategia Europea de Yalta (YES, en sus siglas en inglés) que se celebra en Kiev.

Ucrania, agregó, defiende una estrategia pacífica para obligar a Rusia a devolver la península, pero no renunciará a recuperar el territorio que perdió en marzo de 2014, tras un referéndum organizado por Moscú en Crimea y considerado ilegítimo por la comunidad internacional.

"Ucrania se ha convertido de facto en la frontera de una Europa unificada. Hoy volvemos a cumplir con nuestra milenaria misión de defender nuestra casa común europea de las amenazas que llegan desde Oriente. (...) Con Moscú siempre hay que prepararse para lo peor", manifestó el líder ucraniano, citado por medios locales.

Insistió que su país avanza "hacia la plena integración con la Unión Europea y la OTAN", pese a que los Veintiocho han dejado claro que tendrán que pasar décadas para que Ucrania pueda aspirar a convertirse en miembro de pleno derecho del club europeo.

"Nuestra misión es convertirnos en la frontera oriental de la civilización europea y hacer nuestra aportación a la cooperación internacional europea. Nos convertiremos en el motor de la economía continental", dijo Poroshenko.

Al foro de Yalta, que mantiene su nombre pese a que tras la anexión ya no se celebra en el balneario crimeo, han acudido el vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión Energética, Maros Sefrovic, el ex secretario de Estado de EEUU John Kerry y el ex primer ministro británico James Cameron, entre otros.