Rajoy al PNV: está bien la distensión política en Cataluña, pero lo primero es cumplir la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha compartido este miércoles la apelación del PNV a la "distensión política" en Cataluña, pero le ha recordado que lo primero y "mucho más importante" es cumplir la ley. Dicho esto, ha confiado en que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre sirvan abrir una "etapa de tranquilidad política" en esta comunidad autónoma.

Así ha respondido en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso al portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha solicitado a Rajoy abordar "ya políticamente" la crisis catalana porque el "clima es irrespirable" con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supone un "inquietante precedente".

Además, ha censurado la actuación del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quién, según ha dicho, "tiene vínculos evidentes con el Gobierno y apunta a delitos de sedición y rebeldía cuando no ha habido "violencia ni tumulto". Según Esteban, la justicia no puede ser "tan ciega" para no estar atenta al contexto ni al contenido de los hechos que se juzgan porque el encarcelamiento del exvicepresidente y varios exconsejeros del Govern "no ayuda a superar el clima" en Cataluña.

Por ello, ha resaltado que es "absolutamente necesaria la distensión política", relajando la "tensión en la vía judicial" y "tomando medidas con respeto a las fuerzas de seguridad". "Más allá de las elecciones que se vayan a producir, es necesario hacer política y buscar soluciones y acuerdos", ha demandado, para augurar que la comisión territorial que propone el PSOE en plena campaña electoral está "más bien abocada al fracaso que al éxito".

RAJOY: "HEMOS SIDO PRUDENTES"

El jefe del Ejecutivo le ha respondido que "está bien" eso de la "distensión política" pero ha recalcado que "además" de eso es importante que los gobernantes cumplan la ley. "Eso es mucho mucho más importante que la distensión política", ha enfatizado, para añadir después que tampoco se puede pretender abrir un diálogo bajo la premisa de 'referéndum sí o sí' como ha pretendido el expresidente Carles Puigdemont.

Rajoy ha afirmado que su Ejecutivo es el primer interesado en superar la crisis que se vive en Cataluña y ha señalado que precisamente han puesto en marcha el artículo 155 de la Constitución para devolver la legalidad, defender los derechos y libertades de los catalanes y proteger el autogobierno. "No se puede ser gobernante o simplemente representante de los ciudadanos en las instituciones públicas y decir que la ley no le afecta porque es la liquidación de los valores más fundamentales que tenemos como nación", ha aseverado.

A renglón seguido, Rajoy ha subrayado que a la hora de tomar decisiones en Cataluña han sido "prudentes" y "las cosas están funcionando bien", dado que los funcionarios están cumpliendo con su "obligación". Por ello, ha señalado que el Ejecutivo lo que espera es que se abra un nuevo escenario con las elecciones de diciembre que "genere tranquilidad y certeza en los ciudadanos".

EN RESPUESTA A BILDU

Después, la diputada de Bildu Marian Beitialarrangoitia, le ha preguntado si el Gobierno está pensando en aplicar el 155 "en algún otro territorio", dado que la aplicación de ese artículo supone "un punto de inflexión de dimensiones históricas". Tras denunciar que el PP esté recurriendo "sistemáticamente a un Tribunal Constitucional", ha pronosticado que la reforma constitucional que se va a realizar "no es más que un intento de cerrar cualquier resquicio al derecho a decidir".

Rajoy le ha replicado que el Gobierno "en absoluto" está pensando en aplicar el artículo 155 de la Constitución a otras autonomías. "No es un artículo que se aplique caprichosamente o porque se le ocurre al Gobierno", ha enfatizado, para explicar que este precepto constitucional está para defender el interés general de España y se aplica cuando se "amenaza" o se le "agrede de forma grave".

El presidente del Gobierno ha dicho a Beitialarrangoitia que tiene "perfecto derecho" a pensar como estime oportuno pero le ha recalcado que "los independentistas no son de mejor condición que el resto de los ciudadanos". Además, ha rechazado los argumentos esgrimidos por la diputada de Bildu subrayando que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la ley del cupo y la del concierto vasco, "lo que demuestra que cumplimos con la constitución y los acuerdos". "Está viviendo en el Estado más descentralizado del mundo y convendría que no lo olvidase", le ha espetado.

ESPERA UNAS "ELECCIONES TRANQUILAS"

Antes de abandonar el Congreso, Rajoy ha dicho que espera que las elecciones del 21 de diciembre "sirvan" para abrir en Cataluña "una etapa de tranquilidad y normalidad" y se consolide a la vez la recuperación económica, de forma que siga creando empleo que, a su juicio, es lo que quieren los ciudadanos.

"Espero que haya unas elecciones tranquilas y haya una participación masiva porque hay que ser conscientes de que estamos ante una convocatoria electoral muy importante", ha afirmado, para añadir que eso es "lo más importante" y por lo que va a trabajar el Gobierno y el Partido Popular.