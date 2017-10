Rajoy avisa de "males mayores" a Puigdemont si hace una declaración unilateral de independencia

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha reclamado este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que suprima "a la mayor brevedad posible" su proyecto de hacer una declaración unilateral de independencia, porque esa es "la mejor solución" y, además, "se evitarán males mayores".

"¿Tiene una solución? Sí, y la mejor es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación a la mayor brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia, porque con eso además se evitarán males mayores", ha dicho Rajoy en una entrevista con la Agencia Efe.

No es la primera vez que Rajoy avisa al Gover de las consecuencias de seguir con el proceso hacia la independencia. El pasado 15 de septiembre el presidente se comprometió ante los miembros del Partido Popular catalán que se mantendría firme en la respuesta contra el referéndum de independencia convocado por la Generalitat. "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar", ha amenazado Rajoy en Barcelona, advirtiendo que aumentará la presión contra las instituciones catalanas tanto como haga falta para evitar la votación.

"La mejor solución, y creo que eso lo compartimos todos, es la vuelta a la legalidad, que es que todas aquellas personas y gobernantes que han decidido por su cuenta y riesgo liquidar la ley y situarse fuera de ella, vuelvan a la legalidad", ha dicho Rajoy.

Para el presidente del Gobierno, esa vuelta a la legalidad debe pasar también por "suprimir" el proyecto de hacer una declaración unilateral de independencia y por cumplir, "como hacen todos los ciudadanos", los preceptos legales.

"Eso es lo que puede evitar que se produzcan males mayores en el futuro y eso es lo que está pidiendo toda la sociedad, los editoriales de los medios, los empresarios, los sindicatos y millones de catalanes", ha considerado.

Ante la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, ha considerado que hay distintas opiniones al respecto y, al plantearle si hay alternativa a esa medida, ha reiterado que sí la hay y que pasa por la vuelta a la legalidad de los dirigentes de la Generalitat.

Rajoy se ha mostrado convencido de que se superará esta situación y ha recordado que España ha vivido a lo largo de su historia momentos "muy difíciles" y siempre ha sido capaz de salir adelante.

No es el único en la órbita del Partido Popular que ha recordado las consecuencias legales y penales que pueden sufrir los promotores de la independencia de Catalunya. El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, apunto este miércoles tras en discurso de Puigdemont "que se deje de declaraciones y que Puigdemont vaya preparando su declaración ante la Justicia, que espero que pague sus delitos. El PP estará sin complejos ni atajos con la Constitución y nuestro estado de derecho. Señor Puigdemont, así no. Catalunya nunca ha sido independiente y nunca lo será".

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, también hizo un llamamiento al president de la Generalitat catalana para que "no tome decisiones en caliente que no van a ninguna parte y tienen consecuencias inevitables. Vuelva al Estatut y a la Constitución" para sentarse a negociar. Martínez Maillo le recordó también que "el Gobierno no va a dar un paso atrás" en la defensa de la legalidad.