Rajoy pone en duda las encuestas que sitúan a Ciudadanos por encima del PP

Rajoy cree que las encuestas se equivocan con Ciudadanos porque ya se han equivocado antes. Este es el argumento fundamental con el que el máximo dirigente del PP ha intentado tranquilizar a su Junta Directiva. El lider del PP ha recordado que en 2015 los sondeos advertían de un empate con Ciudadanos que no llegó a producirse en las generales: " Hay que tener cuidado con las extrapolaciones de elecciones en distinto ámbito", ha advertido en su discurso. Para Rajoy, las encuestas no son más que "una fotografía de lo que piensa la gente en un momento concreto y no es el resultado de las elecciones".

Consciente de los malos resultados obtenidos en los comicios catalanes, Rajoy ha pedido a su partido más esfuerzo y trabajo y se ha mostrado convencido de que la recuperación económica traerá aparejada un aumento de los apoyos. El PP se prepara ya para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo año. Con ese objetivo, el PP ha convocado para marzo la convención con la que espera recuperar espacio. De cara a esas nuevas citas electorales, Rajoy anuncia "un rearme programático" de su partido y refuerzos en la oferta de candidatos: "Hay que dar la batalla. Yo la voy a dar y espero que vosotros también", ha asegurado.



Para preparar ese "rearme programático", el PP va a empezar a celebrar una decena de convenciones temáticas en las que abordarán cuestiones como las pensiones, el medioambiente, la conciliación laboral, la violencia de género, la seguridad o la educación.

Además, el PP va a impulsar una campaña de afiliación con un nuevo sistema 'exprés'. Por primera vez Génova abre la mano a permitir las afiliaciones a través de internet y con un criterio de silencio administrativo, favorable a la captación: todos aquellos que cubran el cuestionario on line pasarán a ser afiliados a todos los efectos aunque la formación política no responda a su solicitud.

Si Puigdemont quiere presidir, el 155 se mantendrá

Además de poner en valor sus logros económicos, Rajoy ha querido defender su gestión del conflicto catalán: "Cada vez menos habla de la independencia unilateral y, menos aún, del referendum de autodeterminación. Plantearon un órdago, elevaron su apuesta y la han perdido", ha asegurado.

En alusión a Puigdemont, Rajoy ha advertido que "en el supuesto de que desde Bruselas se eligiera a alguien presidente, ese alguien tiene que tomar posesión físicamente. Si no lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor". "Es absurdo que alguien pueda pretender ser candidato estando en Bruselas y fugado de la justicia", ha asegurado.