Republicanos negocian un nuevo proyecto de salud para reemplazar el Obamacare

Los republicanos del Congreso de EE.UU. trabajan para lograr un acuerdo sobre un nuevo proyecto de ley que reemplace la actual ley sanitaria impulsada por el expresidente Barack Obama, después del fracaso estrepitoso de su plan hace unas semanas, informaron hoy medios estadounidenses.

El representante Mark Meadows, presidente del ultraderechista Caucus de la Libertad, y el legislador Tom MacArthur, copresidente del grupo más moderado de los republicanos en la Cámara baja, están liderando las negociaciones para alcanzar cuanto antes un acuerdo que permita al presidente Donald Trump cumplir con su promesa de derogar la actual ley, conocida como Obamacare.

La propuesta que plantean ahora los conservadores es que los estados tengan la opción de solicitar exenciones sobre algunos requisitos básicos de la actual ley de salud, lo que permitiría, por ejemplo, que las aseguradoras cobraran primas más altas para las personas con condiciones preexistentes, siempre y cuando los estados también ofrezcan coberturas para enfermedades de alto riesgo.

Asimismo, la medida también permitiría a los estados derogar los beneficios de salud esenciales de Obamacare, que definen los beneficios mínimos que un plan puede ofrecer, incluyendo la atención médica mental y las recetas médicas.

Este planteamiento cumple muchos de los requisitos que exigían los ultraconservadores del Caucus de la Libertad, quienes bloquearon la votación sobre la propuesta de reemplazo impulsada por Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el mes pasado.

Sin embargo, es complicado que los más moderados, incluidos los del Senado, respalden tal propuesta.

"La pregunta es si puede obtener 216 votos en la Cámara, y la respuesta no está clara en este momento. No hay texto legislativo y, por lo tanto, no hay acuerdo para contabilizar los votos", dijo una fuente legislativa al diario especializado The Hill.

El fracaso de la votación sobre el proyecto de ley planteado hace unas semanas fue la primera gran derrota legislativa de Trump desde que llegara a la Casa Blanca, ya que no pudo poner de acuerdo a sus propios correligionarios sobre una de sus principales promesas de campaña.

El mandatario insistió durante el ciclo electoral que pondría fin al Obamacare en sus primeros 100 días de Gobierno, y apenas le quedan unos días hasta cruzar esa fecha, el próximo 29 de abril.