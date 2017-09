Rivera insta al PSOE a facilitar los Presupuestos ante el momento de "inestabilidad"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido hoy al PSOE que facilite la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018, aunque sea mediante una abstención, dado el momento de "inestabilidad" e "incertidumbre" fruto del conflicto independentista en Cataluña.

El presidente de la formación naranja se ha reunido hoy en la sede del partido en Barcelona con la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, y la dirección de su grupo parlamentario, así como con la presidenta del grupo municipal en Barcelona, Carina Mejías.

El Gobierno ha decidido retrasar a la próxima semana la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, ya que aunque en principio el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar las cuentas del próximo año hoy, finalmente su aprobación se retrasará unos días y se prevé para la próxima semana, según fuentes del Gobierno.

Tras el principio de acuerdo alcanzado entre el PP y Ciudadanos, Rivera ha asegurado en rueda de prensa en Barcelona que su partido es la formación que "genera estabilidad en España, que quiere cambios y que a la vez es capaz de ponerse de acuerdo".

Por ello, ha lanzado un mensaje al PSOE de Pedro Sánchez: "En un momento como éste que vive España, le pido que tenga capacidad de negociar los presupuestos y no volver al 'no es no'", ha afirmado.

Para Rivera, en un "momento de inestabilidad en que necesitamos certidumbres", en alusión al proceso independentista en Cataluña, como también ante una UE que pide "compromisos", a su juicio "no es momento de poner trabas a los Presupuestos", que "con una simple abstención (del PSOE) saldrían adelante".

Porque "en un momento como éste", ha insistido, Ciudadanos ha demostrado "responsabilidad" para que las cuentas de 2018 "salgan adelante para ayudar a las clases medias, los que menos tienen y los que más han sufrido con la crisis", ha afirmado.