Rivera: Yo, desde luego, no me fío del señor Iceta

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha querido dejado claro que no se fía del líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, cuando afirma que no hará presidente ni a Oriol Junqueras ni a Carles Puigdemont. "Yo, desde luego, no me fío del señor Iceta", ha subrayado.

Su problema, ha señalado Rivera en los pasillos del Congreso, es que "cada día va diciendo una cosa para intentar contentar a todo el mundo, que es lo que le ha pasado al PSC siempre", ha reprochado.

Rivera ha recordado así que el primer secretario de los socialistas catalanes ha sido el "fontanero" de dos tripartitos con ERC, "y donde caben dos, caben tres".

Por eso, ha dicho que va a pedir al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "por favor" no se vuelvan a equivocar con otro tripartito, esta vez con Junqueras, porque no tiene ni la capacidad política "ni la legitimidad" para unir al pueblo de Cataluña con el resto de España.

"Le pido a Sánchez que en vez de aliarse con los separatistas, se alíe con los constitucionalistas y apoye un gobierno transversal, un gobierno de Cs", ha insistido Rivera esquivando de este modo contestar al líder socialista, que se ha referido a Ciudadanos como "el Vox de la política española" y ha cerrado la puerta a un acuerdo de gobierno con el partido naranja.

A juicio de Rivera, ningún votante del PSOE o del PP entendería que Pedro Sánchez o Mariano Rajoy "no apoyaran una candidatura de Cs" y, por tanto, da por hecho que tanto el PSOE como el PP, "aunque no quieran", van a tener que apoyar un Ejecutivo "transversal y alternativo".

Esa es la solución para Cataluña y no más nacionalismo, entiende Rivera, quien cree que los independentistas están modulando su relato por "miedo a las urnas" y perder la mayoría.

No van a volver a "engañar" a los catalanes, ha asegurado, porque ya se les ha visto el "plumero" y todos saben que el objetivo que persiguen es "romper España".

El desafío independentista -ha recalcado el líder de la formación- se ha convertido en una "pesadilla" para millones de catalanes. "Hay que acabar con la locura", ha subrayado.

Por otro lado, ha cargado contra ERC por situar al frente de su lista a un imputado por "malversación de fondos públicos" refiriéndose a Junqueras, y ha confiado en que los votantes "tomen nota" y sepan que el 21D hay listas con imputados y "listas limpias" como la de la formación que lidera.