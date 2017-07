Rivera: Sin papeletas, sin urnas y sin censos es imposible violar la ley

El líder de Cs, Albert Rivera, ha valorado que el Gobierno haga cumplir la Ley de Protección de Datos y de Régimen Local y multe con 600.000 euros a los ayuntamientos catalanes que cedan el censo para el referéndum: "Y sin papeletas, sin urnas y sin censo es imposible violar la ley".

En declaraciones a los medios previas a su intervención en los cursos de verano de El Escorial con una conferencia sobre "La calidad democrática en España", Rivera ha subrayado que le parece "gravísimo" violar la intimidad de los ciudadanos y, por tanto, es "normal" que la Ley de Protección de Datos, que es rigurosa, proteja el derecho fundamental a la intimidad.

"Y por supuesto que ningún catalán pueda ver sus derechos violados por ningún político separatista, ni de ningún otro signo", ha remarcado.

En opinión de Rivera, antes del 1 de octubre "lo único que se va romper es la unidad de los separatistas, ya ha dimitido un conseller" y hay otros que podrían hacerlo porque "tienen miedo a perder su patrimonio y a que se les investigue si han gastado dinero malversando el dinero público".

El líder de Cs ha reiterado que hay mecanismos jurídicos suficientes para evitar "otro esperpento" como el 9N y se ha mostrado convencido de que esta vez el Gobierno de España "no mirará hacia otro lado" y tampoco lo hará la Fiscalía.

Ha recordado al Govern que los funcionarios catalanes sacaron ayer un comunicado diciendo que iban a cumplir la ley "y que no querían recibir presiones frente a la legalidad democrática".

El líder de Ciudadanos ha subrayado que, con el referéndum, de lo que se está hablando es de "poder pisotear" los derechos de los funcionarios (250.000 en Cataluña) y "de todos los catalanes a tener derechos a la intimidad y a la protección de sus datos personales y políticos".

"Y sin papeletas, sin urnas y sin censo es imposible violar la ley y saltarse la Constitución y el Estatuto de Cataluña", ha sentenciado.

Sobre la reforma de la Constitución, ha dicho que su formación lleva años queriendo reformar la Carta Magna pero no para hacerlo como los socialistas quieren, que es "contentando" a los separatistas: "No compartimos esa tesis", ha dicho, para precisar que "la reforma constitucional es para mejorar España no para liquidarla".

El líder de Ciudadanos también ha lanzado un mensaje al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: "Las prisas no son buenas si lo que quiere es contentar a Puigdemont o Junqueras".

Por ello, ha incidido en que "el PSOE se equivoca si lo que quiere es contentar a quienes nunca están contentos".

Ha reiterado que espera que el PSOE, que mañana se reúne con el PSC, "no quiera hacer un cambio de cromos, ni adaptar la Constitución a lo que desea Junqueras".

Preguntado por la reprobación de los ministros Cristóbal Montoro y Rafael Catalá, Rivera ha comentado que no comparte las tesis ni el "inmovilismo" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha recordado que la amnistía fiscal fue "una vergüenza" y, en el caso de la Justicia, los nombramientos de los fiscales anticorrupción eran reprobables.

"Catalá y Montoro están tocados políticamente por esa reprobación y, aunque sigan ahí, la mayoría de los españoles cree que no pueden liderar una regeneración ni tener credibilidad", ha aseverado.

Rivera ha hecho hincapié en que "todo el mundo entiende que Rajoy debería pedirles que se marchen".