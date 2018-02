Sánchez insiste en que una mujer encabezará la lista del PSOE a las europeas pero elude concretar si será Valenciano

En una asamblea abierta celebrada en Bilbao, el líder socialista ha recordado que Valenciano es vicepresidenta del grupo parlamentario socialista, "con el apoyo de la dirección federal".

"Yo me comprometo a que va a ser una mujer la que va a encabezar la lista de las europeas y, si conseguimos ser la principal delegación, --que ahora mismo no lo somos-- del próximo arco parlamentario en Bruselas, a luchar porque esa mujer sea la próxima presidenta del grupo parlamentario socialista para un mandato de cinco años, no de unos cuantos meses, que es lo que nos queda de aquí a las elecciones europeas", ha manifestado.