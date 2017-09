Santamaría a ERC: Se creen por encima del bien pero el bien lo marca la ley

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado hoy al senador de ERC Miquel Ángel Estradé que los independentistas crean estar "por encima del bien y del mal" y le ha dicho que el "bien lo marca la ley, y el Gobierno protegerá a los ciudadanos frente a su tiranía".

En la sesión de control del pleno del Senado y en respuesta a una pregunta de ERC, la vicepresidenta ha lamentado que los independentistas quieran convertir "la desobediencia en una obligación y repartan carnés entre catalanes buenos y los otros".

Además, la vicepresidenta ha asegurado al senador de ERC que "el único" que ha llamado "súbditos a los demócratas" ha sido el consejero de Presidencia, Jordi Turull.

Santamaría ha recordado a Estradé que es un "hombre afortunado" porque es senador en una Cámara "en la que puede hablar todo el mundo, piense lo que piense y quiera lo que quiera".

Incluso, le ha dicho, se puede permitir "el lujo" de controlar al Gobierno para que le diga qué medidas va hacer para lograr que él respete la ley.

La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno hará cumplir la ley y la democracia para evitar que algunos -"como ustedes", ha dicho- intenten "parapetarse", al incumplir la ley, detrás de los ciudadanos, los funcionarios y los alcaldes.

Santamaría ha hecho hincapié en que "esa es la diferencia entre un Parlamento democrático como en Senado y el Parlament de Cataluña, mandado por los antidemócratas".

"Allí, si no se comulga con las ideas de la Generalitat no se puede hablar, no se puede mentar, ni leer los informes de los letrados ni reclamar el informe de Garantías Estatutarias", ha recalcado la vicepresidenta.

El senador ha afirmado que el 1 de octubre "pase lo que pase, ganaremos porque ya hemos ganado -ha dicho-. Ya nos hemos emancipado de corazón y de conciencia".

"Y nunca más -ha añadido- permitiremos que nos traten como súbditos o siervos, y ejerceremos de ciudadanos".

El senador de ERC ha querido explicar que el proyecto independentista no es contra España, "lo que persigue es que catalanes y españoles hablen de pueblo a pueblo, de igual a igual, de nación a nación".

"Y hemos ganado -ha reiterado- porque la represión que puedan utilizar va a ser respondida con firmeza, con convicción, con canciones, con ironía y con sentido del humor. Esa es nuestra manera de responder al Estado español".

Por todo ello, ha añadido que Los independentistas pondrán "la legalidad al servicio del derecho de autodeterminación".

"Y lo mejor que nos puede pasar a todos es que el 1 de octubre nos encontremos en las urnas", ha asegurado.