Solana: El problema catalán "no está en la mesa" de los primeros ministros europeos

El ex secretario general de la OTAN y exministro del PSOE, Javier Solana, ha afirmado hoy que el proceso soberanista catalán "no está en las mesas de los primeros ministros o jefes de gobierno" de la Unión Europea, al tiempo que ha rechazo cualquier tipo de mediación internacional en el conflicto.

En una conferencia-coloquio de Barcelona Tribuna organizada por La Vanguardia, la Asociación Española de Directivos (AED) y la Sociedad Económica Barcelonesa d'Amics del País, ha asegurado que la UE tiene en estos momentos otros problemas que afrontar, como el Brexit y las elecciones alemanas.

"Trabajemos juntos. Fui parlamentario desde la primera legislatura, estuve en la comisión constitucional, y no puedo ayudar a que se quiebre la ley que ayudé a redactar, solo a través de los mecanismos que hay para cambiarla", ha sostenido Solana, que ha respondido a los asistentes que no tiene poder para decir si avalaría o no la aplicación el artículo 155 de la Constitución.

Solana ha recomendado que "dejemos las fronteras en paz y sigamos trabajando juntos hacia un futuro que tiene que ser mucho más propicio, dentro de las dificultades que vamos a tener".