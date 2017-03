Susana Díaz hace oficial su candidatura con el objetivo de llevar al PSOE a Moncloa "desde la victoria"

"España nos necesita y el PSOE está dispuesto a hacerse cargo. Vamos a salir a la calle diciendo que somos el PSOE, el de siempre, el de ahora y el del futuro". Así ha comenzado Susana Díaz su intervención para comunicar formalmente lo que ya se daba por hecho desde hace meses: "Tengo el orgullo, el honor, de anunciar mi candidatura a la secretaría general del PSOE". "Ahora como para que no lo dijera, ¿verdad?", ha bromeado.

"Sola no soy capaz. Para hacerlo necesito toda la ayuda del partido para que el PSOE vuelva a liderar un proyecto que se haga cargo de España", ha dicho Díaz, que ha asegurado que el PSOE está en "condiciones" de volver a ganar las elecciones y de gobernar "desde la victoria". Ese es el primer objetivo que se marca si se hace con la secretaría general imponiéndose a Pedro Sánchez y Patxi López.

"Quiero que volvamos a ganar, a las victorias de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero", ha dicho Díaz, que durante las intervenciones que le han precedido estaba sentada entre los expresidentes.

Un PSOE ganador es el argumento que esgrimen los partidarios de Díaz para hacerse con las riendas del partido y lo que la ya precandidata les ha prometido: "No voy a renunciar a las ganas de ganar, a las ganas de que el PSOE vuelva al gobierno de España pero desde la victoria", ha repetido. Así, ha lanzado un mensaje a Sánchez, a quien acusan de querer convertir al PSOE en un 'apéndice de Podemos': "Si tengo la confianza mayoritaria del PSOE, el PSOE seguirá teniendo un proyecto autónomo. Una cosa es pactar con otro partido y otra cosa es entregar al PSOE o imitar el modelo de otro. Eso no lo vamos a hacer nunca".

"Estamos dando la cara"

Aunque sin citar la abstención de los socialistas para permitir el gobierno de Mariano Rajoy, Díaz también ha defendido la labor que está haciendo el partido en uno de los momentos más complicados de su historia: "Este país necesita al PSOE. No nos escondemos en el presente. Estamos dando la cara sabiendo de la complejidad del momento".

También ha reivindicado al PSOE como fuerza de izquierdas, consciente de que sus oponentes tratan de situarla en la parte más conservadora del PSOE. "Más a la izquierda del PSOE no hay ninguna izquierda transformadora", ha subrayado en alusión a Podemos.

Otra de las principales banderas de la presidenta andaluza ha sido el pasado del PSOE. "Sabemos de dónde venimos, y hasta dónde estamos dispuestos a llevar al PSOE y a España -ha afirmado-. Esto es el PSOE y mucho más, generaciones distintas, hombres y mujeres que libremente vinieron a compartir un proyecto común".

"Queremos el PSOE de siempre y sin rencor"

En presencia de la 'vieja guardia' del PSOE, Díaz ha puesto en valor los logros de González y Zapatero en sus etapas en el Gobierno: "No vamos a estar dispuestos a que nadie, desde el rencor y la resignación, nos haga ocultar nuestra historia. No ocultamos nuestra historia y mucho menos nos ocultamos detrás de la historia".

Díaz, que ya lleva tiempo granjeándose el apoyo de los cuadros del partido, ha prometido que irá "agrupación por agrupación" para recabar el apoyo de la militancia. No obstante, ha asegurado que pedirá el voto solo a aquellos que no tengan rencor: "Le pido al PSOE que no haya sitio para la resignación, para los complejos, ni los temores. Queremos el voto del que no tenga que rencor (....). Queremos el PSOE de siempre", ha defendido la precandidata.

La presidenta andaluza ha pedido a los suyos que hablen bien de todos los compañeros y compañeras, en una alusión velada a las críticas que lanzan desde el equipo de Pedro Sánchez. Así, ha reclamado unas "primarias limpias" que no se conviertan en una "carrera de halagos ni de marketing".

Ha aprovechado para reinvindicar el trabajo que desarrollan los socialistas con responsabilidad institucional especialmente los presidentes autonómicos -ha citado también a la balear Francina Armengol, que apoya a Patxi López-: "Hacen socialismo", ha dicho antes de referirse a cada uno de ellos, incluido también el presidente asturiano, Javier Fernández, que no estaba presente para dar imagen de neutralidad como responsable de la gestora.

Díaz ha conseguido su objetivo de mostrar su fuerza en la presentación oficial de su candidatura en Ifema. El pabellón previsto para 6.000 asistentes se ha quedado pequeño y la organización ha tenido que habilitar uno anexo para seguir el acto a través de pantallas. Esa idea ya la manejaban el sábado los organizadores. Díaz se ha acercado a saludar a los que se han quedado en ese pabellón antes de que comenzara el acto. Entre los que han seguido el evento desde el pabellón -2.000 según la organización- se encontraban varios cargos del partido, como los consejeros andaluces de Cultura y de Turismo, y varios parlamentarios.

Madina: "Susana y yo estamos juntos"

La pretensión de la presentación era demostrar que es capaz de unir al PSOE, que pasa por uno de los momentos más graves de división tras la dimisión de Pedro Sánchez en octubre. Ha conseguido tener juntos a quienes han protagonizado otras batallas en el partido, como Felipe González y Alfonso Guerra; José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono y Matilde Fernández -que la ha presentado-; y Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón. Eduardo Madina, que perdió contra Pedro Sánchez en buena parte por el apoyo de Andalucía al exsecretario general, ha presentado a Díaz.

"Sois muchos los que durante mucho tiempo me habéis pedido que Susana y yo estemos juntos. Pues bien, Susana y yo estamos juntos", ha comenzado Madina, que ha resaltado que Felipe González, Alfonso Guerra, Zapatero, Bono, Fernández, Rubalcaba y Chacón se hayan unido en torno a Díaz. "Este es mi sitio, este es mi partido", ha enfatizado el diputado vasco, que ha asegurado que este sábado comienza la era de la "reconciliación" del PSOE.

La presidenta andaluza ha diseñado al milímetro el acto de su esperada presentación y, con ello, a los intervinientes. Así, uno de los escogidos ha sido Antonio Balmón, alcalde de Cornellá y negociador designado por el PSC en la última crisis que han atravesado con su partido hermano. En Cataluña Díaz lo tendrá más complicado, según reconocen diversas fuentes socialistas, y muchos la acusaron de querer dejar fuera de las primarias a los militantes catalanes. Finalmente participarán todos los afiliados del PSC, salvo que pidan expresamente ser excluidos del censo: "El PSOE es el PSC y el PSC es el PSOE. Es nuestra historia nadie nos la va a quitar", ha defendido poniendo al público en pie.

Balmón ha centrado su intervención en la solución que plantean los socialistas para Cataluña escrita en la Declaración de Granada: "Ningún prejuicio, se escribió en Andalucía", ha expresado el alcalde. "A partir de hoy ya no eres, somos", le ha dicho Balmón a Díaz, que ha apelado a la "determinación", la "fuerza", la "mirada de mujer" de Díaz, y a que sacuda "del cansancio y sitúes la esperanza en un nuevo horizonte para este partido y este país". La precandidata ha defendido que el PSOE tenga un discurso único, pero ha reconocido las "singularidades". Nadie me va a decir que por vivir en un territorio eres enemigo de otro", ha señalado Díaz, que se ha reivindicado andaluza y ha defendido que su candidatura busca tener un "acento plural".

"Mujeres al poder"

Díaz convenció a exdirigente Matilde Fernández para que hablara en la presentación de la candidatura. Para la presidenta andaluza era importante demostrar que el 'guerrismo' también está con ella. "Esto es el PSOE. en pequeñito -ha ironizado- pero esto es el PSOE: hombres y mujeres de diferentes edades; los jóvenes empujando, los demás aguantando; muchos con responsabilidades institucionales representando con toda dignidad al PSOE, otros con responsabilidades en el partido; otros militantes de base, como yo ahora una jubilada". El lema de la campaña de Díaz es "100% PSOE" como contraposición a los que consideran los 'susanistas' que representa Sánchez y es, según su criterio, convertir el partido en un "apéndice de Podemos". "Soy 100% PSOE, me siento del PSOE 100%, pero no siento que el PSOE me pertenezca. No voy a permitir que digan que el PSOE es de Susana Díaz porque es de todos, es nuestra casa. Nosotros pertenecemos al PSOE, pero no pertenece a nosotros. A eso tampoco voy a renunciar", ha respondido Díaz.

"Nuestro partido tiene que estar unido porque unido es fuerte e inteligente y damos confianza y seguridad a la ciudadanía", ha defendido la que fue la primera mujer ministra del PSOE, que ha defendido que el PSOE desde la oposición conseguirá "la responsabilidad de gobernar". "La tarea de los socialistas es seguir enraizando la democracia", ha expresado la exdirigente, que considera que algunos "viejos y jóvenes partidos no saben". "En política la garantía de que se cumple es decir y hacer lo mismo". "Mujeres al poder -ha dicho al final de su intervención-. Hemos hecho sociedades más justas y democráticas". "Susana, eres la persona más capaz para marcar el rumbo que necesita este partido. No vamos a dejar que te toquen un pelito", ha bromeado.

"Quiero ser la primera secretaria general", ha reconocido Díaz, que ha lamentado que los socialistas hayan tenido que esperar 140 años para ello. No obstante, ha asegurado que no quiere que la voten por su condición de mujer: "Ser mujer y madre es algo que me llena de orgullo, pero quiero que seamos hombres y mujeres cómplices en la igualdad", ha reclamado a los suyos.

Díaz también ha escogido a una mujer joven para su presentación, Estela Goicoechea, miembro del gobierno cántabro y de Juventudes Socialistas, organización de la que ha hecho una férrea defensa: "Nunca ha sido la plataforma de lanzamiento de nadie", ha exclamado en referencia a la crítica que figura en el documento de campaña de Sánchez. "Solo podemos traer la igualdad y la justicia social gobernando. No basta con ser los primeros de los últimos", ha dicho Goicoechea, que ha pedido al PSOE que salga de los problemas de su "ombligo" para reconectar con los jóvenes. Goicoechea ha defendido a Díaz como secretaria general: "La mujer de verde con superpoderes", la ha definido parafraseando una canción de Izal.