El TS declara a los bancos responsables de todas las costas en los procedimientos de nulidad de cláusula suelo

En una sentencia dada a conocer este jueves el alto tribunal da la razón a un particular frente a La Caixa al entender que si el consumidor, a pesar de vencer el litigio, tuviera que pagar sus gastos en las instancias anteriores al Tribunal Supremo "se produciría un efecto disuasorio inverso" y muchos de ellos evitarían promover el litigio al no salir a cuenta la devolución de lo cobrado indebidamente por la entidad bancaria.

La resolución, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Civil, Francisco Marín Castán, incide en que cuando se hacen pagar al consumidor los gastos derivados de su defensa y representación ante los tribunales, pese a ganar el juicio, no se restablecen "la situación de hecho y de derecho a la que se habría dado si no hubiera existido cláusula abusiva, y por tanto el consumidor no quedaría indemne".

"En suma -añade la sentencia. se produciría un efecto disuasorio inverso, no para que los bancos dejaran de incluir las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios sino para que los consumidores no promovieran litigios por cantidades moderadas". La sentencia cuenta con el voto particular de tres magistrados -- fundado en el último cambio de jurisprudencia que condenó a los bancos a devolver lo debidamente cobrado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE-- que expresan serias dudas por darse esta situación sobrevenida.