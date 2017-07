Teresa Rodríguez (Podemos) critica que PP use a víctimas del terrorismo "como martillo de herejes"

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Teresa Rodríguez ha explicado que existe un consenso en que las víctimas del terrorismo "no deben ser utilizadas y patrimonializadas por nadie" y esto implica que tampoco "deben servir de martillo de herejes por parte del PP, ni para financiar al propio PP, como eventualmente ha sido publicado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que se hacía con la Fundación Miguel Ángel Blanco".

"El PP debería agachar la cabeza en vez de ser un martillo de herejes tras la publicación acerca del uso de la Fundación para la financiación de la Gürtel", ha proseguido la líder andaluza de la formación morada, que cree que el PP "debería agachar la cabeza y no usar en ningún caso a ninguna víctima del terrorismo como martillo de herejes".

En este sentido, ha incidido en que ha habido acuerdos para homenajear a víctimas del terrorismo, y que se ha firmado un manifiesto y un comunicado de la FEMP, porque "evidentemente, en una fecha como esta, había que recordar a Miguel Ángel Blando, a su vil, cruel e inhumano asesinato".

No obstante, Teresa Rodríguez ha criticado que quienes se han salido de ese acuerdo "para utilizar la causa como martillo de herejes ha sido el PP" y, ha agregado, "lo ha hecho de una forma que no debería haberse hecho según los acuerdos que ellos mismos han firmado en el pacto antiterrorista para no utilizar el terrorismo y las víctimas como armamento electoral".