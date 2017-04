Teresa Rodríguez (Podemos) reta a Susana Díaz a apoyar una moción de censura contra Rajoy si gana las primarias del PSOE

Así se ha pronunciado Rodríguez durante su turno de pregunta a la presidenta en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento, donde ha protagonizado un duro debate junto a Susana Díaz, a quien también ha reclamado que, junto a Podemos, presenten una enmienda a la totalidad contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2017.

De su lado, la jefa del Ejecutivo andaluz ha replicado a Rodríguez que si Podemos quiere presentar una enmienda en el Congreso que lo haga, pero el PSOE "hará lo que tiene que hacer porque somos un proyecto autónomo en la defensa de Andalucía y de España", que es "capaz defender la igualdad y demostrar desde las instituciones que se puede gobernar de otra manera".

Así las cosas, Susana Díaz ha reprochado a la dirigente de Podemos que sea "antisocialista" y "su obsesión natural e innata contra el PSOE y contra el Gobierno andaluz", a lo que Rodríguez le ha replicado: "Yo no soy antisocialista, mi adversaria es usted, el traidor no es el PSOE, la traidora es usted", afeándole que la abstención de los socialistas permitieron investir a Rajoy como presidente del Gobierno.

"Hay que hacer políticas alternativas a las del PP para ganar elecciones, cuando se dé cuenta de eso, podrá salvar Andalucía y a su partido, mientras, ninguna de las dos", ha apostillado Rodríguez, ante lo que Susana Díaz le ha recordado que es el PSOE el partido que siempre ha ganado a la derecha en Andalucía y que representa "la izquierda útil que soluciona problemas".

En cuanto a los PGE, la dirigente de Podemos ha subrayado que "son malos para la mayoría social y nefastos para Andalucía" y ha criticado que el crecimiento económico "no ha supuesto el fin de los recortes", sino que se "echa hormigón armado" sobre ellos. Ha criticado que estas cuentas no son algo excepcional pues desde que estallara la crisis la austeridad se ha convertido en el "paradigma" con el que "se hace pagar a la mayoría una crisis que no ha provocado".

Ha criticado que el PP demuestra que es "antiandaluz", cuando además ha abundado en que las cuentas para el presente ejercicio solo incluyen "migajas" para compromisos con inversiones fundamentales para Andalucía, como el aislamiento ferroviario en Almería y Granada o la línea de Algeciras-Bobadilla. Rodríguez también ha incidido en que las cuentas suponen "un golpe de estado para los ayuntamientos".

Y de todo esto, Teresa Rodríguez ha culpado a Susana Díaz pues, como ha señalado, "es consecuencias de sus decisiones siendo presidenta de la Junta y liderando la gestora del PSOE".

En este punto, ha considerado que la "verdad" de todo esto la pronunció el secretario provincial del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, cuando afirmó, entre otras cosas, que el "enemigo" del PSOE es Podemos pero su "adversario" es el PP.

DÍAZ VE EN PODEMOS "EL TONTO ÚTIL DE LA DERECHA"

En su turno, la presidenta de la Junta ha aclarado a Rodríguez que si en España no hay un gobierno socialista es porque Podemos "no quiso" porque "cuando Rajoy pudo ser derrotado no quisieron que fuera así" y le echaron "un capote" para ir a segundas elecciones y que la derecha cosechara más votos "y más opciones para hacer daño".

De la misma manera, Susana Díaz ha censurado que Rodríguez haya aprovechado su intervención ante la Cámara como "coartada para atacar al Gobierno socialista y a mí, y para comportarse como coartada de la derecha en Andalucía".

Así, le ha afeado que en lugar de hablar con sinceridad haya tenido "un lapsus de patriotismo andaluz", al tiempo que le ha recomendado que si quiere terminar con las políticas del PP "tiene que soltar el brazo de la derecha y no ser el tonto útil de la derecha que permite que haga daño a Andalucía".

Para Susana Díaz, Rodríguez tiene una obsesión que es ser "antisocialista", cuando le ha dicho que a la Cámara acude como presidenta de la Junta no como secretaria general del PSOE-A por eso, ha agregado, "si mis opiniones dentro de mi partido no le gusta, le advierto que con el PSOE no va a hacer lo que hizo Podemos con IU".

Sobre los PGE, la jefa del Ejecutivo andaluz ha censurado la "insensibilidad histórica de la derecha hacia Andalucía" además de su "concepción partidista de todo lo que sucede" en la comunidad, con la que busca sacar coartada política, por eso ha sugerido a la dirigente de Podemos que su partido "no imite al PP y no se sume al discurso del ataque a Andalucía".

Con todo, Susana Díaz ha afeado a Teresa Rodríguez su "obsesión natural e innata contra el PSOE y mi Gobierno", y también que Podemos haya puesto en marcha un autobús -'Tramabus'-- "buscando rencor y odio".

"Cuando quiera defender las inversiones, el modelo de financiación que merece Andalucía o los servicios públicos, aquí me tiene como presidenta, cuando quiera hacer con el PSOE lo que ha hecho con otras fuerzas, me tendrá enfrente y con firmeza", ha zanjado Susana Díaz.