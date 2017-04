La UE podrá mediar en el conflicto coreano cuando se aleje de EEUU, dice Pyongyang

La Unión Europea (UE) podría desempeñar un papel más importante en el conflicto entre las dos Coreas si "se independizara" de Estados Unidos en este asunto, dijo hoy a Efe el embajador norcoreano en Madrid, Kim Hyok Chol.

"La Unión Europea puede ser un actor creíble y serio como mediador (en el conflicto de la Península Coreana) si fuera más objetiva y más independiente" con respecto a la política de Estados Unidos en este enfrentamiento, agregó el diplomático norcoreano.

Aseguró que Pyongyang no ha tenido "grandes conflictos en el pasado" con los países europeos, al tiempo que opinó que "en los últimos años siempre han seguido el enfoque de nuestros enemigos, los norteamericanos, siempre ha escuchado los prejuicios" de Washington sobre su país.

Ese "seguidismo", en opinión de Kim, es "la causa principal" de la falta de presencia de la UE en la zona por lo que, para actuar como mediador, "debería entender nuestra posición y no sólo escuchar a nuestros enemigos".

"Vemos siempre grandes intenciones, grandes propósitos, muchos interés en desarrollar las relaciones" por parte de los Veintiocho pero al final "sólo escuchan" a Washington, añadió el diplomático durante una visita a la sede central de la Agencia Efe en Madrid.

Si se distanciarán "podrían desempeñar un gran papel en este tema y en cualquier otro conflicto de los que afectan al mundo", consideró.

Sobre la tensión que vive la Península coreana tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reforzar su presencia militar en la zona, Kim aseguró que está crisis está llegando a su "climax".

"No estoy seguro de si realmente (los EEUU) están intentando atacar o asustarnos o son simples juegos diplomáticos", aunque "nuestro firme propósito es mantener la paz", expuso el embajador norcoreano.

"Amamos la paz, pero no vamos a suplicar para mantenerla", añadió Kim antes de asegurar que tienen el poder y la fuerza suficientes para responder a cualquier agresión.

Para el diplomático norcoreano, las "provocaciones" de los estadounidenses "encierran un riesgo" que deben asumir.

También se quejó de las sanciones que la ONU ha impuesto a su país por la realización de pruebas nucleares y precisó que el organismo multinacional "no tiene legitimidad para aplicarlas".

La ONU, según Kim, se posicionó abiertamente en contra de Corea del Norte "y a favor de nuestros enemigos" en el conflicto militar que vivió la Península a principios de la década de los cincuenta, lo que -puntualizó- le resta ahora legitimidad para intervenir.

Esta "fue una guerra que aún no ha finalizado, que no se ha cerrado y la ONU forma parte de uno de los bandos" y sus resoluciones no son legales, destacó.

"Hemos escrito en diferentes ocasiones al organismo para plantearles las dudas legales que tenemos sobre sus sanciones y, hasta ahora, no nos han respondido de forma apropiada", dijo.