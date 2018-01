Unidos Podemos anuncia acciones legales contra Defensa por ampliar la misión en Malí sin aval del Congreso

Unidos Podemos ha anunciado este lunes que va a emprender acciones legales contra el Ministerio de Defensa por haber iniciado el envío de vehículos y militares a Malí antes de que la ministra, María Dolores de Cospedal, haya pedido permiso al Congreso para ampliar la participación militar española en la misión internacional del país africano.

Así lo ha anunciado el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Defensa Juan Antonio Delgado, quien ha acusado a Cospedal de seguir el ejemplo que en su día inició el expresidente José María Aznar con la guerra de Irak.

Toma la senda de Aznar en Las Azores

"La ministra toma la senda del señor Aznar de saltarse el Congreso y la Ley de Defensa Nacional y de no informar a los ciudadanos. No lo vamos a permitir porque la etapa de las Azores ya pasó", ha señalado Delgado, quien no ha concretado qué acciones legales tiene en mente su grupo parlamentario.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, solicitó comparecer en el Congreso para solicitar el pertinente aval del Congreso para la ampliación de la misión en Mali, una comparecencia que se prevé para la próxima semana, previsiblemente el día 24, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

El Consejo de Ministros acordó el pasado 22 de diciembre pedir ese aval parlamentario para aumentar su presencia en la operación de la Unión Europea en Malí de los 140 efectivos actuales hasta los 292, como consecuencia de la asunción por parte de España del mando de la operación, que estará a cargo del general de brigada Enrique Millán Martínez.

Los cometidos de la misión no sufren variación de los que ya autorizó el Congreso hace años, pero el aumento del número de militares sí deberá recibir el visto bueno de las Cortes.