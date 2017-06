Vara cree que Sánchez "está en su perfecto derecho para tomar la decisión que crea oportuna" sobre el CETA

Fernández Vara ha señalado que el cambio de postura planteado por Sánchez sobre este tratado no genera malestar en el PSOE sino que "lo único que pasa" es que "no ha habido un debate sereno ni reflexivo" sobre este asunto y el partido está "en un proceso en el que hasta que todos los ajustes se acaben de producir" pues "en un momento dado pueda haber posiciones diferentes porque no las hemos confrontado adecuadamente", ha apuntado.

"Pero en cualquier caso ya digo que nosotros no somos un proyecto autónomo sino que tenemos una dirección nueva que está en su perfecto derecho para tomar la decisión que crea oportuna", ha incidido el presidente extremeño, toda vez que ha señalado que "los que puedan tener opiniones diferentes, o similares o parecidas o retocadas están los órganos del partido, los grupos parlamentarios para poderlo debatir y discutir internamente".

Fernández Vara ha sido preguntado por este tema en un encuentro con los medios previo a la inauguración en la mañana de este viernes de la XVI Escuela de Verano de UGT en Cáceres, donde ha destacado, además, que en la cuestión del CETA "hay dos cuestiones",

Una de ellas sería "de procedimiento" en el que el PSOE no es "dueño de los tiempos" porque no ha sido quien ha elegido "el momento en el que había que tomar una decisión" y esto ha coincidido "justo unos días después de que una nueva dirección se haga cargo del partido que está en su perfecto derecho de poder tomar las decisiones que estime oportunas", ha planteado.

Por otra parte, la segunda cuestión a la que se ha referido es "respecto del fondo" del asunto, que, a juicio de Vara, "el CETA es de una altísima complejidad cuando menos" y "si le preguntas a mucha de la gente que está opinando, no se lo han leído", ha manifestado.

"Todo lo que significa o representa una cesión de soberanía, y los tratados comerciales en el fondo y lo que hay detrás son una cesión de soberanía, yo creo que exige una reflexión mayor que la que ha habido en nuestro país", ha subrayado.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo extremeño ha lamentado que "como estamos en este mundo tan simplificado... ni siquiera esto que significa renunciar a una gran parte de la capacidad que tenemos de decidir sobre nuestras propias cosas en favor de terceros, ni siquiera somos capaces de someterlo a un debate sosegado y sereno que me parece absolutamente imprescindible", ha dicho.

Vara ha resaltado que sobre este parámetro, no está "escuchando a nadie" sino que "como siempre posicionamientos en el sí, en el no, en la abstención pero nadie habla del fondo de la cuestión".