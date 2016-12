Vara dice que no da "ningún cheque en blanco" y apoyará al candidato con el que "comparta un modelo" de PSOE y de país

"¿Con quién está uno en un momento dado o no? Con quien compartas el modelo de partido, el modelo de sociedad, y el modelo territorial, esa es la clave", ha aseverado Fernández Vara a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que ha ofrecido, como presidente de la Junta de Extremadura, para hacer un balance del año 2016.

Respecto a la situación creada en el PSOE sobre la posibilidad de que se presenten varios candidatos al Congreso, Vara ha espetado: "A mi que no me coloquen en pandillas, ni en grupos ni en nada, porque no pertenezco a ninguna", tras lo que ha añadido que él apoya y apoyará siempre "a quienes tengan un proyecto de país y tengan un proyecto de igualdad parecido" al que él defiende.

En este punto, Vara ha señalado que intentará además que la federación socialista extremeña "pueda hacer ese debate", y cuando llegue el Congreso Federal del PSOE "seamos capaces de apoyar lo que entendamos que no es mejor para nosotros como persona", sino lo que sea "mejor para nosotros como ciudadanos de un país que queremos que sea más libres y más justo".

"YO PASO"

Así, y a preguntas sobre los candidatos, ha replicado: "Con todo el respeto, paso", tras lo que ha señalado que él tiene "muchos problemas y muchas cosas que hacer", y por tanto no está "en estas cosas".

"Paso. Yo voy a intentar que el Comité Federal próximo, defender allí la necesidad de que este partido siga siendo un partido de una gran mayoría social en España", ha dicho.

En el proceso que se ha abierto en el PSOE nacional desde hace unos meses "yo estoy, estuve y estaré siempre en el mismo sitio", ha reafirmado Fernández Vara, quien ha apuntado que "luego unos interpretan una cosa o interpretan otra", pero él mantenido su "cabeza bastante bien ordenada, poniendo lo primero a España, lo segundo al PSOE y lo tercero a sus militantes".

"En ese orden es en el que me muevo y me voy a seguir moviendo toda mi vida", ha reafirmado el dirigente socialista extremeño, quien ha querido dejar claro que el PSOE "no ha tenido un problema este año, lo ha tenido el país, y un problema serio", en el que tras dos elecciones generales "seguía sin salir un gobierno".

"O SE GOBIERNA O SE DEJA GOBERNAR"

Ante esta situación, ha recordado que él defendió "desde el minuto uno" que "en política o se gobierna o se deja gobernar", y ha señalado que no es "partidario de que el futuro de un pueblo se someta a bloqueo de ningún tipo".

En ese sentido, "yo no me manifesté nunca contra el secretario general del partido, yo me manifesté a favor de la posición que teníamos que adoptar en el caso de que no fuéramos capaces de formar gobierno", por lo que "una vez que se demostró que no éramos capaces", Fernández Vara consideró que no se podía "someter a este país a la tortura de no tener gobierno", ha dicho.

"¿Qué va a ocurrir en el futuro?", ha planteado el dirigente socialista extremeño, quien ha señalado que el PSOE de Extremadura ha pedido en su último Comité Regional que el Congreso Federal del PSOE "se celebre en este primer semestre del año", y ha abogado por que en este cónclave, los socialistas sean "capaces de, además de entrar en un debate nominalista, de saber qué PSOE queremos para el futuro", que en su opinión es "lo más importante" que el PSOE tiene "entre manos".

Fernández Vara ha señalado que "es obvio" que se está "discutiendo sobre el modelo de partido, sobre el modelo de sociedad, y sobre el modelo territorial", tres cosas que a su juicio "son muy importantes".

En su intervención, el presidente extremeño ha señalado que el futuro ha colocado al PSOE "en una posición interesantísima", ya que "habiendo tenido unos malos resultados electorales", de este partido "ha dependido que haya gobierno y que haya oposición"

En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha instado a aprovechar esa posición "para intentar llegar a acuerdos que permitan cambiar de verdad las cosas, la vida de las personas", así como a ser "capaces desde la oposición de forzar situaciones" que no le gustan "de lo que el PP representa".

Vara ha añadido que se trata de "un campo en el que se pueden hacer muchas cosas", por lo que se ha mostrado "convencido de que las vamos a hacer", y ha considerado que "en un tiempo político nuevo" como el actual "no se puede estar mirando por el retrovisor", sino que "hay que mirar hacia adelante".

Por eso, ha considerado que ahora que "la sociedad ha cambiado", en política "tienen que cambiar las formas, los modos, los talantes y la capacidad que tenemos que entendimiento", tras lo que ha señalado que si el PSOE "aspira a ser un partido de mayorías" tiene que ser "muy parecido a cómo lo es la mayor parte de la ciudadanía".

EL PSOE "NO ES UNA ORDEN RELIGIOSA"

Finalmente, y respecto a la posibilidad de que exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez, se presente a liderar el partido en el próximo congreso, Fernández Vara ha señalado que "cada uno que haga lo que quiera y se reúna con quien quiera".

En este punto, Vara ha lamentado que la reunión de militantes socialistas que se celebró la pasada semana para solicitar la convocatoria del congreso, "no hubiera sido en la sede del partido", y ha añadido que "hubiera estado encantado de que hubiera sido en la sede del partido".

"No me la pidieron, pero si me la hubieran pedido, se la hubiera cedido, porque son mis compañeros y mis compañeras, y es su casa", ha señalado Vara, quien ha reafirmado que el PSOE no es "una orden religiosa" que tiene "obediencia divina", sino que es "un partido político y de izquierdas", y "acostumbrado a que sus cosas las discute y las debate".