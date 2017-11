Vila admite que la situación de Cataluña es "terrible" y Girauta le afea su "participación" en el Govern de Puigdemont

El intercambio dialéctico entre Vila y Girauta se ha producido en el coloquio 'Diálogos sobre Cataluña' organizado por el Club Siglo XXI en Madrid, en el que también han participado la diputada socialista Meritxell Batet, el exministro Josep Piqué y el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras.

En el debate se han abordado, entre otros asuntos, la división social en Cataluña tras los acontecimientos de los últimos meses, y en ese sentido Vila, que milita en el PDeCAT de Puigdemont, ha reconocido que la "última legislatura" en el Parlament es para que "nadie se pueda sentir orgulloso" porque ha estado, en su opinión, "distorsionada por planteamientos de la extrema izquierda", ha dicho en alusión a la CUP.

Una autocrítica que ha tenido respuesta de Girauta. "Reconóceme que la gente que te rodeaba en ese Consejo de Gobierno no estaba muy centradita", le ha interpelado el dirigente de Ciudadanos, al que Vila, que dimitió como miembro del Govern de Puigdemont en la víspera a la declaración de independencia del pasado 27 de octubre, ha acusado de pertenecer a una formación "nueva" como Ciudadanos, "que había venido a aportar aire fresco y se ha reconvertido a una velocidad vertiginosa al nacionalismo", según el exconseller.

"Es una broma que llames nacionalista a una formación que nació para oponerse al nacionalismo en Cataluña", ha dicho Girauta en la réplica con cierta crispación. "Me lo voy a tomar como una broma porque si no, me sentiría insultado", ha añadido después, tras reconocer ante los asistentes que no sentirá la ausencia en la campaña electoral catalana de los miembros del Gobierno de Puigdemont encarcelados por la juez Lamela de la Audiencia Nacional.

Justo antes, Santi Vila había calificado como "grotesca" la prisión incondicional para sus excompañeros de Gobierno y el destierro de Puigdemont en Bruselas. De hecho, Vila ha justificado durante el coloquio que su decisión de no participar en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre por la situación de los exconsellers que permanecen en la cárcel.

EL PSC NO GOBERNARÁ CON INDEPENDENTISTAS

Antes de que el coloquio lo acaparara el intercambio entre Vila y Girauta, la diputada del PSC en el Congreso de los Diputados Meritxell Batet había proclamado que la "división" en Cataluña refleja que "ha fallado la política", por lo que su partido trabajará por recuperar la "cohesión social" perdida por el frentismo.

Por ello, ya en el turno de las preguntas del público, ha asegurado que los socialistas no se plantean ningún pacto con independentistas tras las elecciones del 21-D. "No vamos a gobernar con partido que planteen romper España", ha prometido Batet, provocando un sonoro murmullo cuando ha rechazado que el sistema educativo catalán "tenga que ver" con el crecimiento del independentismo.

Por contra, Josep Piqué, ministro durante los Gobiernos de José María Aznar (PP), ha apuntado precisamente al sistema educativo como una de las herramientas para la "desafección provocada" en Cataluña hacia España, un "desgarro" que, en su opinión, ha dejado a las instituciones y a la economía catalanas "mal paradas".

"Uno de los pecados capitales del independentismo ha sido incorporar elementos antisistemas. La CUP no tiene a ningún imputado pero ha conseguido buena parte de sus objetivos: que se marchen los bancos y empresas y que no vengan turistas, y habrá que pedirles responsabilidades", ha expuesto Piqué.

Junto a los cuatro políticos catalanes, también ha intervenido en el coloquio el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras. "Los independentistas nunca han creído que la independencia fuera posible", ha asegurado, defendiendo que si se quiere ganar al nacionalismo, tiene que ser en las urnas.