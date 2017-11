Ximo Puig acusa a Colau de actuar de manera partidista en las instituciones por romper con el PSC en Barcelona

Puig se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión con los secretarios de área de la Comisión Ejecutiva Nacional, al ser preguntado la ruptura entre BComú y PSC en Barcelona.

Al respecto, el presidente valenciano ha manifestado que respeta "absolutamente" las decisiones que tomen todos los partidos y en otras comunidades autónomas, pero cree "evidente" que "actuar en las instituciones de una manera partidista no es lo mejor para los ciudadanos".

Preguntado por si considera que los socios del Gobierno valenciano podrían acogerse al 155 de la Constitución para intentar romper el pacto, ha indicado que "aquí no hay ningún tipo de episodio de estas características": "No lo veo por ninguna parte", ha aseverado.

"Estamos todos de acuerdo en que el Gobierno valenciano está posicionado claramente en el respeto a la ley y en el diálogo, y es donde estamos y ése es el camino que se debe seguir en general", ha apostillado.

En la Comunidad valenciana la "prioridad", ha dicho, es el debate en materia de financiación. "Esto no es una cuestión entre políticos, no es un debate por las condiciones de una institución, sino que se trata de la vida de los ciudadanos. Si ahora crecemos alrededor del 3,8% es gracias a que el motor privado está funcionando adecuadamente pero el motor público no porque no tenemos suficientes mecanismos, recursos", ha lamentado.