El abogado de Puigdemont no descarta que la jueza dicte prisión cautelar

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha defendido que Puigdemont no ha cometido los delitos de los que se le acusa, por lo que considera que no debería ser encarcelado de manera cautelar, aunque cree que puede pasar: "No me atrevo a decir un no rotundo".

"Debería decir que no, pero cuando veo estremecido que se están vulnerando los derechos de defensa no me atrevo a decir un no rotundo. No hay motivo, pero esto también lo decía con los Jordis", ha alertado, en referencia a los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Cuevillas también ha advertido de que tiene "serias dudas que haya declaraciones" el jueves, ya que pocos de los consellers cesados han recibido la citación para comparecer ante la Audiencia Nacional.

Ha criticado que "no se están respetando los más mínimos elementales derechos de defensa", ya que asegura que ha recibido la querella de la Fiscalía por la prensa y que los acusados están siendo citados a declarar con poca antelación, lo que cree que dificulta la preparación de la defensa.