La prensa británica destaca la mayoría de los independentistas en Cataluña

La prensa británica dedica hoy amplios espacios a las elecciones catalanas celebradas el jueves y destaca la mayoría lograda por los independentistas.

El diario "Financial Times" (FT) comenta que la mayoría obtenida por los partidos a favor de la independencia de Cataluña supone un "golpe" para el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y que amenaza con aumentar las tensiones entre Barcelona y Madrid.

No obstante, el FT dice que los separatistas no ganaron la mayoría del voto popular y que el único gran partido en contra de la escisión ha sido Ciudadanos, algo que ha llevado a muchos analistas -resalta el FT- a argumentar que no hay mandado para renovar el impulso de la separación de Cataluña de España.

El rotativo "The Times" señala que los separatistas catalanes salieron victoriosos de los comicios, asestando un golpe a Rajoy.

En ese mismo sentido se refiere el matutino "The Guardian", que afirma que los resultados de los comicios catalanes suponen un "duro golpe" para el Gobierno español, que esperaba que el voto pudiera detener el impulso a favor de la escisión.

El periódico "The Daily Telegraph" publica una amplia foto del expresidente catalán Carles Puigdemont y señala que estas han sido unas "elecciones críticas" para la región.

En tanto, "The Independent" subraya que este ha sido un resultado "dramático" que tendrá un impacto no sólo en España sino también en la Unión Europea (UE).